Original campaña solidaria: cómo ir al cine a cambio de un alimento no perecedero para un comedor

Una función exclusiva de una de esas películas que, claramente, no son consideradas "mainstream" y para profundizar más en un costado poco explorado del cine. Todo ello, además, con un perfil solidario y a beneficio de un merendero. Esa es la campaña que impulsa el Consulado Honorario de Suiza en Mendoza y San Juan, con colaboración de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

"Papaya 69" (2023), una película del poco difundido cine suizo, es la obra que se proyectará el próximo jueves, 9 de octubre, a partir de las 20 y en el Teatro Municipal Julio Quintanilla (en Plaza Independencia). La entrada puede canjearse en el siguiente link de Eventbrite y a cambio de un alimento no perecedero.

"Papaya 69", una oportunidad de descubrir cine suizo y a total beneficio Dirigida por Riccardo Bernasconi y Francesca Reverdito y estrenada en 2023, "Papaya 69" es un relato valiente y poético que invita a la reflexión y al debate, todo con una mirada contemporánea y propia. La película due filmada en Suiza y está en idioma italiano. Tras registrarse en el link, el mismo jueves en la sala se pedirá el alimento no perecedero a quienes asistan

Con una duración de 96 minutos, "Papaya 69" es un drama íntimo y conmovedor que explora las cicatrices invisibles que dejan la violencia, la fama y la memoria.

El film narra, por un lado, la historia de Eva, una joven de 29 años que huye de Sudamérica tras sobrevivir a una relación marcada por el abuso. Por otro lado, encontramos a Rainbow, una exestrella infantil de televisión de 30 años que aún vive prisionera del personaje que la hizo famosa: Papaya.

Papaya 1 Pero en esta época, Papaya personaje sobrevive en versiones sexuales dentro de un sitio para adultos, lo que le impide crecer y sanar. Cuando sus vidas se cruzan, ambas descubren que la única forma de recuperar su libertad es enfrentar los fantasmas que creían haber dejado atrás. "Papaya 69" aborda temáticas globales y sensibles, como son violencia de género, explotación mediática, identidad, maternidad y resiliencia. Con una estética que combina la crudeza emocional y la sensibilidad del cine de autor, "Papaya 69" interpela con preguntas urgentes: ¿Qué ocurre cuando tu pasado se convierte en una cárcel? ¿Hasta dónde podemos reconstruirnos cuando todo parece perdido? ¿Es posible reconciliarse con quienes dejamos atrás? Sobre el evento "Papaya 69" (Suiza, 1963). Lugar: Teatro Municipal Julio Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad de Mendoza). Fecha y hora: Jueves 9 de octubre, 20 horas. Entrada: un alimento no perecedero. Entradas: Eventbrite .