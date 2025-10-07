La saga de terror más famosa del cine contemporáneo acaba de sumar su capítulo final. El Conjuro 4: Últimos Ritos —dirigida por Michael Chaves— marca la despedida de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren , y ya comenzó su recorrido por las plataformas de streaming.

La película puede verse en alquiler digital en Apple TV , donde está disponible desde esta semana por 10,99 dólares . Se ofrece en calidad HD y 4K con subtítulos en español y opciones de audio original.

Por el momento, no forma parte de ningún servicio de suscripción : la única forma de verla es alquilándola o comprándola en formato digital.

Siguiendo la estrategia habitual de Warner Bros. , productora de la saga, se espera que El Conjuro 4 llegue a HBO Max entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 , es decir, entre 90 y 120 días después de su estreno en cines .

Es oficial cuándo y dónde ver El Conjuro 4 en las plataformas de streaming (3)

Este patrón se repitió con títulos anteriores del estudio, como La Monja 2 y El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo, que tuvieron un recorrido similar antes de incorporarse al catálogo de HBO Max.

Hasta que eso ocurra, los fanáticos pueden disfrutar el cierre de la historia de los Warren en formato digital o, para los más nostálgicos, revivir las entregas anteriores que ya están disponibles en streaming.

Dónde ver la saga completa de El Conjuro

HBO Max es actualmente la plataforma que reúne todo el universo cinematográfico de El Conjuro, incluyendo los spin-offs conectados:

El Conjuro (2013)

El Conjuro 2 (2016)

El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021)

Annabelle (2014)

Annabelle 2: La creación (2017)

Annabelle 3: Vuelve a casa (2019)

La Monja (2018)

La Monja 2 (2023)

La Llorona (2019)

En algunos países europeos, partes de la saga también pueden verse en Netflix o Prime Video, aunque el acceso completo se concentra en HBO Max para Latinoamérica y Estados Unidos.

De qué trata El Conjuro 4: Últimos Ritos

En esta entrega final, los Warren enfrentan uno de sus casos más perturbadores: los ataques demoníacos a la familia Smurl en Pensilvania.

Es oficial cuándo y dónde ver El Conjuro 4 en las plataformas de streaming (1)

Con una atmósfera opresiva, exorcismos y revelaciones personales, la película cierra un ciclo que comenzó hace más de una década bajo la dirección de James Wan.

La franquicia de El Conjuro supera los 2.000 millones de dólares recaudados en taquilla mundial, consolidándose como la saga de terror más exitosa de la historia del cine.