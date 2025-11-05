El fenómeno de Soda Stereo: más de 250 mil entradas vendidas y nuevos shows en Buenos Aires

La fiebre por Soda Stereo no muestra signos de agotarse. A apenas un mes del anuncio de "Soda Stereo Ecos" —el nuevo espectáculo que reunirá a Charly Alberti y Zeta Bosio en el escenario junto a una recreación virtual de Gustavo Cerati—, la banda superó las 250 mil entradas vendidas en toda la región y acaba de sumar dos nuevas funciones en Buenos Aires.

Los artistas que estarán en la Fiesta de la Cerveza 2025: una visita mexicana, mucho rock y cuarteto

El grupo comunicó oficialmente la ampliación del calendario ayer martes por la noche, a través de sus redes sociales. La noticia, esperada por miles de fanáticos, acumuló en pocas horas una avalancha de comentarios, celebraciones y memes nostálgicos, confirmando una vez más la vigencia del trío más influyente del rock en español.

Las funciones inicialmente programadas —todas agotadas en tiempo récord— se realizarán los días 21 y 22 de marzo, 6 de abril, 4, 10 y 11 de junio, y 14 y 15 de agosto de 2026. Ahora se suman dos nuevas fechas, el 10 y 11 de agosto, también en el Movistar Arena. Con esta ampliación, Soda Stereo alcanzará un total de diez shows , una cifra que ratifica el magnetismo intergeneracional del grupo fundado en 1982.

Según informó la banda, las entradas para las nuevas funciones estarán disponibles exclusivamente a través de www.movistararena.com.ar . La venta general se habilitará este jueves 6 de noviembre, con apertura de la fila virtual a las 9 de la mañana y comienzo formal de la venta a las 10. Quienes posean tarjetas Visa podrán acceder a un plan de pago de hasta seis cuotas sin interés.

Los precios parten desde los 60.000 pesos y se pueden abonar con todos los medios de pago habilitados.

El regreso de Soda Stereo

"Ecos" no será un tributo ni una reedición de "Gracias Totales", la gira que reunió a Zeta y Charly en 2020 junto a un desfile de vocalistas invitados. En esta nueva propuesta no habrá reemplazos ni invitados: los dos integrantes sobrevivientes tocarán en vivo, acompañados por la voz y la guitarra originales de Cerati, rescatadas de grabaciones cuidadosamente seleccionadas.

image

El proyecto, desarrollado durante varios años, se apoya en tecnología de punta que permitirá recrear la presencia de Gustavo en el escenario sin recurrir a inteligencia artificial ni a proyecciones de archivo convencionales.

La idea de "Ecos" nació a partir del vasto archivo sonoro que Soda Stereo acumuló durante su carrera, especialmente de la gira "Me verás volver" (2007), registrada con una calidad que hoy permite volver a hacer sonar al trío casi como si nunca se hubiese separado. La selección y combinación de esas tomas, junto con un intenso trabajo de ensayo de Alberti y Bosio, dieron forma a un espectáculo que promete redefinir la relación entre memoria, música y tecnología.