Un regreso que nadie vio venir: Mario Pergolini volverá a la Rock & Pop

Mario Pergolini volverá a la Rock & Pop, en el marco del Ranking Rock & Pop, el cuál celebrará los 40 años de la emisora. El regreso será este domingo a las 10hs a través de la 95.5 FM en Buenos Aires. La trayectoria del reconocido conductor marcó un antes y un después en la señal.
El ciclo Ranking Rock & Pop reunió a Pergolini, Eduardo de la Puente y Marcelo Gantman desde 1993. Esa etapa consolidó una ruptura con formas previas: se elaboró una dinámica despreocupada que registró discusiones frecuentes con entidades de control. La sola aparición de la palabra “boludo” en el aire desencadenó avisos del COMFER, lo que expuso el choque entre una lógica regulatoria y un grupo que buscaba reformular el orden lingüístico cotidiano.
La propuesta de este domingo sostiene esa impronta mediante la selección de 40 temas elegidos por oyentes, con un espectro que abarca rock nacional, internacional y música más reciente; la consigna apunta a reconstruir memoria colectiva a partir de testimonios y relatos personales anclados en la figura de Pergolini.
Pergolini recordó en Deja que entre el Sol, ciclo emitido en Vorterix, que decidió dejar la emisora debido a su ubicación en avenida Entre Ríos, en Constitución: “Le dije a Daniel: Renuncio. No puedo viajar todos los días hasta acá, me estoy perdiendo una vida y la verdad me está yendo bien, yo no necesito esto”.
La respuesta de Daniel Grinbank, dueño de la radio en ese momento, tomó un cariz inesperado. Pergolini relató que el empresario se acercó a su casa con un compás y una guía Filcar para medir una distancia posible. “Me abrió la Filcar y dice: Tu casa está acá, y puso el coso y dice: ¿Hasta dónde te podés mover? ¿Hasta dónde te moverías?”. El conductor señaló la avenida Federico Lacroze. Según su testimonio, dos meses después Grinbank confirmó que había adquirido un edificio detrás de esa zona para facilitarle el trabajo: “Compré un edificio acá atrás para que esté cerca de tu casa”. La mudanza de la emisora derivó en la continuidad del vínculo hasta 2011, año que marca la creación de Vorterix.