Un regreso que nadie vio venir: Mario Pergolini volverá a la Rock & Pop

El regreso del aclamado conductor se dará en el marco del festejo por los 40 años de la emisora.

Mario Pergolini volverá a la Rock & Pop, en el marco del Ranking Rock & Pop, el cuál celebrará los 40 años de la emisora. El regreso será este domingo a las 10hs a través de la 95.5 FM en Buenos Aires. La trayectoria del reconocido conductor marcó un antes y un después en la señal.

Mario Pergolini anunció su regreso a la TV Mario Pergolini anunció su regreso a la Rock & Pop. El regreso de Pergolini en Rock & Pop El ciclo Ranking Rock & Pop reunió a Pergolini, Eduardo de la Puente y Marcelo Gantman desde 1993. Esa etapa consolidó una ruptura con formas previas: se elaboró una dinámica despreocupada que registró discusiones frecuentes con entidades de control. La sola aparición de la palabra “boludo” en el aire desencadenó avisos del COMFER, lo que expuso el choque entre una lógica regulatoria y un grupo que buscaba reformular el orden lingüístico cotidiano.

La propuesta de este domingo sostiene esa impronta mediante la selección de 40 temas elegidos por oyentes, con un espectro que abarca rock nacional, internacional y música más reciente; la consigna apunta a reconstruir memoria colectiva a partir de testimonios y relatos personales anclados en la figura de Pergolini.

Embed El recuerdo de Lalo Mir y Mario Pergolini en la Rock & Pop. Historia pura.#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/UmMLiB3RTO — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) October 30, 2025 La razón de su renuncia Pergolini recordó en Deja que entre el Sol, ciclo emitido en Vorterix, que decidió dejar la emisora debido a su ubicación en avenida Entre Ríos, en Constitución: “Le dije a Daniel: Renuncio. No puedo viajar todos los días hasta acá, me estoy perdiendo una vida y la verdad me está yendo bien, yo no necesito esto”.