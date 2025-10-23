Mario Pergolini relevó la verdadera razón de su histórica renuncia a Rock & Pop: "Perdiendo una vida"

El reconocido conductor comentó por qué decidió renunciar y cuáles fueron las repercusiones del equipo de Rock & Pop.

La salida de Mario Pergolini de Rock & Pop estuvo marcada por un episodio singular que expuso el peso de su figura dentro de la emisora y la magnitud de su influencia en la radio argentina. La decisión nació del agotamiento que le generaba viajar todos los días hasta la sede de la radio.

Mario Pergolini La revelación de Mario Pergolini “Le dije a Daniel: renuncio. No puedo viajar todos los días hasta acá, me estoy perdiendo una vida y la verdad me está yendo bien, yo no necesito esto”, recordó el conductor, sintetizando un punto de quiebre que definió su relación con Daniel Grinbank, propietario de la emisora en aquel momento.

Embed [STREAM] "La compró para que esté cerca de mi casa": Pergolini recordó que quiso renunciar a la Rock & Pop porque no quería "viajar todos los días" hasta la radio, pero Daniel Grinbank, dueño de la emisora, la mudó para que se quede.



@Vorterix https://t.co/3lgzwxZbS0 pic.twitter.com/Wynvaf0br6 — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 23, 2025 La respuesta de Grinbank fue insólita: se presentó en la casa de Pergolini con una guía Filcar y un compás, decidido a resolver el problema con una precisión casi cartográfica. “Me abrió la Filcar y dice: tu casa está acá, y puso el coso y dice: ¿hasta dónde te podés mover? ¿Hasta dónde te moverías? Y le marqué Federico Lacroze. A los dos meses me dice: ‘Compré un edificio acá atrás para que esté cerca de tu casa’”, relató Pergolini.

La trayectoria de Pergolini en la radio Durante su estadía en Rock & Pop, Pergolini lideró uno de los programas más influyentes de la historia de la radio: ¿Cuál es?, que debutó en 1993 junto a Eduardo de la Puente y Marcelo Gantman. El ciclo marcó una generación y estableció un nuevo estándar de comunicación, con un lenguaje directo, humor ácido y una complicidad inédita con la audiencia. “La Rock & Pop no planteó una revolución en la radio, sino que la hizo sin buscarla”, recordó De la Puente. “Éramos muy jóvenes, muy locos, sabiendo lo que no queríamos hacer en la radio, más que lo que queríamos hacer”, agregó.

Mario Pergolini deja la radio Mario Pergolini deja la radio Esa irreverencia, sin embargo, tuvo un costo. El COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) sancionó reiteradamente al programa por el uso de expresiones consideradas inapropiadas en la época. “Nos llegaron pilas y pilas de apercibimientos”, relató De la Puente. Aun así, el equipo no cedió y consolidó un estilo de comunicación más directo.