Mario Pergolini relevó la verdadera razón de su histórica renuncia a Rock & Pop: "Perdiendo una vida"

La salida de Mario Pergolini de Rock & Pop estuvo marcada por un episodio singular que expuso el peso de su figura dentro de la emisora y la magnitud de su influencia en la radio argentina. La decisión nació del agotamiento que le generaba viajar todos los días hasta la sede de la radio.
La revelación de Mario Pergolini
“Le dije a Daniel: renuncio. No puedo viajar todos los días hasta acá, me estoy perdiendo una vida y la verdad me está yendo bien, yo no necesito esto”, recordó el conductor, sintetizando un punto de quiebre que definió su relación con Daniel Grinbank, propietario de la emisora en aquel momento.
La respuesta de Grinbank fue insólita: se presentó en la casa de Pergolini con una guía Filcar y un compás, decidido a resolver el problema con una precisión casi cartográfica. “Me abrió la Filcar y dice: tu casa está acá, y puso el coso y dice: ¿hasta dónde te podés mover? ¿Hasta dónde te moverías? Y le marqué Federico Lacroze. A los dos meses me dice: ‘Compré un edificio acá atrás para que esté cerca de tu casa’”, relató Pergolini.
La trayectoria de Pergolini en la radio
Durante su estadía en Rock & Pop, Pergolini lideró uno de los programas más influyentes de la historia de la radio: ¿Cuál es?, que debutó en 1993 junto a Eduardo de la Puente y Marcelo Gantman. El ciclo marcó una generación y estableció un nuevo estándar de comunicación, con un lenguaje directo, humor ácido y una complicidad inédita con la audiencia. “La Rock & Pop no planteó una revolución en la radio, sino que la hizo sin buscarla”, recordó De la Puente. “Éramos muy jóvenes, muy locos, sabiendo lo que no queríamos hacer en la radio, más que lo que queríamos hacer”, agregó.
Mario Pergolini deja la radio
Esa irreverencia, sin embargo, tuvo un costo. El COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) sancionó reiteradamente al programa por el uso de expresiones consideradas inapropiadas en la época. “Nos llegaron pilas y pilas de apercibimientos”, relató De la Puente. Aun así, el equipo no cedió y consolidó un estilo de comunicación más directo.
Pergolini asumió un rol determinante en esa transformación. “Para mí, la radio es un gran juguete. Es inagotable”, dijo. La improvisación era parte del método: no existían guiones fijos, y la creatividad fluía como norma.
Su admiración a Lalo Mir y la creación de Vorterix
Su admiración por Lalo Mir fue explícita. “A él le debemos la nueva radio. Nadie te enseña nada en este medio, pero Lalo marcó un camino y un estilo donde el rock and roll es una filosofía”, afirmó.
Mario Pergolini: "No volvió Susana, volvieron sus dientes"
Con la creación de Vorterix en 2011, Pergolini llevó esa misma filosofía al entorno digital, combinando transmisión en vivo, imagen y contenido on demand.