7 de octubre de 2025 - 21:55

Problemas con la depresión: el duro testimonio de Mario Pergolini que sorprendió a todos

Durante una emisión de su programa de streaming, el reconocido conductor reflexionó sobre su vínculo con la muerte.

image
Por Redacción Espectáculos

Mario Pergolini comenzó a mostrar una faceta más introspectiva en su nueva etapa como conductor de streaming y televisión. En una reciente conversación en Deja que entre el sol, su programa de streaming en Vorterix, el comunicador se refirió a la muerte, la depresión y a cómo la terapia se convirtió en una herramienta clave para superar momentos de angustia.

La historia de Mario Pergolini con la terapia

El exconductor de CQC, acompañado por Nazareno Casero, Roberto Galati y Camila Fortunato, se permitió hablar con honestidad sobre un costado poco conocido de su historia personal. “Pensé en la muerte en una etapa de mi vida, lo cual te angustia... He pasado por depresión y pánico. Después, cuando lo pude solucionar, lo logré con terapia”, reveló sin rodeos.

Sus palabras marcaron un contraste con la figura mediática que durante años se caracterizó por el sarcasmo y la ironía, y que ahora parece transitar un proceso de apertura y reflexión.

image
Pergolini comentó cómo la terapia le ayudó a lidiar con la depresión.

Su pensamiento sobre la muerte

Pergolini profundizó en esa etapa, reconociendo que el miedo a la muerte fue un pensamiento recurrente durante un tiempo, aunque hoy logró procesarlo con otra mirada. “Ahora no es algo que ni siquiera me importe. No me importa si sucede mañana. No me frena nada. Es algo que va a pasar, no me importa. Pero creo que lo laburé después mucho tiempo”, sostuvo. Sus declaraciones evidenciaron un cambio de perspectiva respecto de la existencia y del modo en que enfrenta los desafíos personales.

El conductor también explicó que aquellas emociones no estaban necesariamente ligadas a su entorno familiar o al hecho de ser padre, sino a un estado interno difícil de manejar. “Te angustia”, resumió, donde reconoció que esos pensamientos lo llevaron a confrontar sus propios límites. En esa búsqueda de equilibrio, destacó el papel de la terapia como un espacio que le permitió entender y transformar la forma en que se relaciona consigo mismo y con la vida.

