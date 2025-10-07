Una reconocida influencer denunció acoso sexual por la difusión de imágenes de ella generadas con IA

La influencer , humorista y bailarina Juli Savioli reveló que vivió varias situaciones de violencia sexual, luego de que varios usuarios de redes sociales usaran la inteligencia artificial para crear imágenes falsas de su cuerpo desnudo.

Durante una entrevista en el programa Colorama, conducido por Julio Leiva, la influencer reveló las diferencias que notaba en el mundo del espectáculo en CABA luego de mudarse de Mar del Plata.

“Yo ni loca iba a hacer eso. Toda una superficialidad horrible. Y yo no quería mentirle a la gente. El morbo mueve absolutamente todo. De las mujeres se espera que mostremos, somos hermosas, pero el tema es utilizarlo para hacer el bien y no para seguir aumentando el morbo. Es tan bienvenido…”, se lamentó.

Y luego agregó: “No vendan el cuerpo, no lo puedo entender. Hay un montón de formas de poder ganarse la vida, nunca se me pasaría por la cabeza vender mi cuerpo”.

Después de eso, Savioli explicó que a pesar de que por mucho tiempo elegía no mostrar su cuerpo en las redes para que valoren su trabajo, ahora sí se anima y le gusta mostrar los resultados de su entrenamiento. Pese a ganar confianza en sí misma, Savioli terminó desapareciendo debido a la violencia sexual que recibía en las redes sociales.

“Pero, este año, con el tema de la IA, toman mis fotos y me sacan el corpiño y me sacan la bombacha. Hay un montón de videos de tipos pajeándose y sacando el semen en la pantalla. Me lo mandan todos los días, me ponen que me quieren violar, que me quieren matar”, expresó Juli.

“Hay una página con todas fotos mías desnudas, y videos… Aunque no quieras, lo van a hacer. Ya está toda la mier… todo lo oscuro, estamos inmersos en una bosta”.

En ese sentido, la comediante explicó que, con la ayuda de su padre y su hermana, ambos abogados, ya lograron eliminar de internet todas las imágenes y videos generados de manera artificial.

En redes sociales, numerosos usuarios salieron en defensa de Juli después de que se hiciera viral el video donde denunciaba el acoso. “Los hombres bardean más a la mina por no ser graciosa que a los violadores estos” y “Qué asco y qué peligro los hombres pajines que encima están orgullosos de eso, hombres que son padres, hermanos, hijos”, comentaron algunos internautas.