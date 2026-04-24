Con 6 episodios: el drama romántico de Netflix ambientado en Tijuana y con una mirada inusual sobre discapacidad

Netflix sumó un nuevo drama romántico que mezcla amor , contradicciones y una mirada poco habitual sobre la discapacidad . Ambientada en Tijuana y con solo seis episodios , la serie propone un relato crudo , con personajes lejos del molde tradicional y una protagonista que rompe con cualquier idealización.

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Se trata de “Santita”, una ficción protagonizada por Paulina Dávila junto a Gael García Bernal, Ilse Salas y Erik Hayser , que rápidamente llamó la atención por su tono realista y su forma de abordar temas incómodos desde un lugar poco explorado en la pantalla.

La serie gira entorno a María José Cano, apodada “Santita”, una médica para la que la producción tomó elementos de la vida real de Maryangel García-Ramos , activista y usuaria de silla de ruedas . Aunque es una ficción toma lugar esta referente para evitar clichés al momento de construir la narrativa.

Toda la serie recae en su personaje principal. Lejos de ser presentada como ejemplo de superación, “Santita” es una antiheroína: toma malas decisiones, tiene problemas con el alcohol, evita compromisos y arrastra conflictos personales que la vuelven profundamente humana.

Para lograr ese nivel de realismo, Paulina Dávila atravesó una preparación exigente. No solo aprendió a manejar una silla de ruedas adaptada especialmente para ella, sino que convivió con esa realidad durante meses antes del rodaje.

Sexualidad, deseo y una mirada poco vista

La serie también se anima a ir más allá en uno de los temas menos representados en pantalla, la sexualidad en personas con discapacidad. A lo largo de los episodios, la protagonista emprende una búsqueda personal ligada al placer, rompiendo con la idea de que estos cuerpos están desconectados del deseo.

Embed - Santita | Tráiler oficial | Netflix

Allí entra Bernal, que interpreta a Alejandro, el antiguo amor de María José "Santita" , a quien ella dejó plantado en el altar tras un accidente que le causó una discapacidad

Este enfoque, trabajado con asesoramiento especializado, aporta una capa de profundidad que distingue a la serie dentro del catálogo de Netflix.