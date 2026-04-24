24 de abril de 2026 - 13:16

Con 6 episodios: el drama romántico de Netflix ambientado en Tijuana y con una mirada inusual sobre discapacidad

La serie, que incluye en su elenco a Gael García Bernal, sigue a una joven en silla de ruedas, pero lejos está de ser una historia de superación.

La nueva serie de Netflix que reformula la forma de hablar de discapacidad.

La nueva serie de Netflix que reformula la forma de hablar de discapacidad.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix sumó un nuevo drama romántico que mezcla amor, contradicciones y una mirada poco habitual sobre la discapacidad. Ambientada en Tijuana y con solo seis episodios, la serie propone un relato crudo, con personajes lejos del molde tradicional y una protagonista que rompe con cualquier idealización.

Leé además

La miniserie de Netflix ambientada en Madrid.

Tiene 6 capítulos: la miniserie de intriga ambientada en Madrid que arrasa en Netflix

Por Redacción Espectáculos
Esta noche sí o sí en Netflix: capítulos de una serie argentina abandonan la plataforma y será difícil verla

Esta noche en Netflix: capítulos de una serie argentina abandonan la plataforma y será difícil verla

Por Redacción Espectáculos

Se trata de “Santita”, una ficción protagonizada por Paulina Dávila junto a Gael García Bernal, Ilse Salas y Erik Hayser, que rápidamente llamó la atención por su tono realista y su forma de abordar temas incómodos desde un lugar poco explorado en la pantalla.

"Santita" es la nueva producción de Netflix con Gael García Bernal.

"Santita" es la nueva producción de Netflix con Gael García Bernal.

De qué trata "Santita", la nueva serie mexicana en Netflix

La serie gira entorno a María José Cano, apodada “Santita”, una médica para la que la producción tomó elementos de la vida real de Maryangel García-Ramos, activista y usuaria de silla de ruedas. Aunque es una ficción toma lugar esta referente para evitar clichés al momento de construir la narrativa.

Maryangel García-Ramos, la activista que tomó intervención en la serie.
Maryangel García-Ramos, la activista que tomó intervención en la serie.

Maryangel García-Ramos, la activista que tomó intervención en la serie.

Toda la serie recae en su personaje principal. Lejos de ser presentada como ejemplo de superación, “Santita” es una antiheroína: toma malas decisiones, tiene problemas con el alcohol, evita compromisos y arrastra conflictos personales que la vuelven profundamente humana.

Para lograr ese nivel de realismo, Paulina Dávila atravesó una preparación exigente. No solo aprendió a manejar una silla de ruedas adaptada especialmente para ella, sino que convivió con esa realidad durante meses antes del rodaje.

Sexualidad, deseo y una mirada poco vista

La serie también se anima a ir más allá en uno de los temas menos representados en pantalla, la sexualidad en personas con discapacidad. A lo largo de los episodios, la protagonista emprende una búsqueda personal ligada al placer, rompiendo con la idea de que estos cuerpos están desconectados del deseo.

Embed - Santita | Tráiler oficial | Netflix

Allí entra Bernal, que interpreta a Alejandro, el antiguo amor de María José "Santita" , a quien ella dejó plantado en el altar tras un accidente que le causó una discapacidad

Este enfoque, trabajado con asesoramiento especializado, aporta una capa de profundidad que distingue a la serie dentro del catálogo de Netflix.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ricardo darin y diego peretti presentan el estupendo trailer de su nueva pelicula en netflix

Ricardo Darín y Diego Peretti presentan el estupendo tráiler de su nueva película en Netflix

Por Ramiro Viñas
La nueva película de Netflix con Charlize Theron 

Esta noche en Netflix: la extrema película de acción que dejó secuelas físicas en Charlize Theron

Adrián Suar y Griselda Siciliani en la nueva película de Netflix. 

Destrozan la nueva película de Netflix con Adrián Suar y Griselda Siciliani: "Son los mismos actores de siempre"

Las Chicas del Cable: un éxito de Netflix que nunca pasa de moda

Con 5 temporadas en Netflix: la serie española sobre cuatro mujeres que desafían las reglas del Madrid de 1928