Desde Madrid, el irónico video de Lali Espósito tras el show de Javier Milei

Lali Espósito fue tendencia este martes en redes sociales tras una publicación que muchos interpretaron como una respuesta indirecta al presidente Javier Milei . Horas después del show musical que el mandatario realizó en el Movistar Arena , la cantante compartió una historia en Instagram desde Madrid , donde se encuentra con su tour “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

En el video que subió a sus redes, Lali aparece caminando por las calles de la capital española con una remera de su gira, que muestra la imagen de un payaso .

Además, de fondo de la historia suena su tema “Payaso”, y en particular el fragmento en el que canta: “ El truco ese que hiciste yo ya lo vi / Igual se asombran todos , ¿qué voy a hacer? / Te dije que eras bueno, uy, te mentí / Me estás vendiendo humo y se puede ver”.

La coincidencia temporal entre la publicación y el show de Milei no pasó desapercibida. En pocos minutos, los usuarios de las redes sociales relacionaron el posteo con el presidente , con quien la artista mantiene una larga tensión desde que él la criticó públicamente.

Los comentarios en X (ex Twitter) y en Instagram se multiplicaron, destacando la elección de la canción y la imagen de la remera como una posible ironía hacia el jefe de Estado .

Mientras tanto, Lali continúa con su gira por Europa, donde el éxito de su tour quedó reflejado en las localidades agotadas en cada una de sus presentaciones.

La artista se presentó en Barcelona y Sevilla, y cerrará el tramo europeo con una serie de shows en Madrid, donde fue recibida por una multitud de fanáticos.

Aunque no hizo mención directa a Milei, la coincidencia en tiempo y contenido bastó para que su historia se volviera viral y alimentara una vez más la polémica entre ambos.