El homenaje de Lali Espósito a Diego Maradona que la acompaña todos los días

La cantante destacó el impacto que el ídolo argentino tuvo en su vida, dándole protagonismo en su vida cotidiana.

Lali Espósito sorprendió al revelar la historia detrás del nombre de su gato y cómo se inspiró en el astro Diego Armando Maradona. La cantante estuvo en España para ser parte del jurado del Festival San Sebastián y ahora se encuentra en una gira promocional por el resto del país europeo.

La cantante estuvo invitada al podcast “La Pija y la Quinqui”, donde habló de su vida cotidiana, el cine en Argentina y su último álbum. Además, reveló que se encuentra trabajando en un documental sobre su vida.

Lali Espósito Lali Espósito inspiró en Diego Maradona el nombre de su mascota. web Cuando estaba hablando sobre cómo le gusta estar en un día tranquilo, la jurado de La Voz Argentina, mencionó que le gusta estar acompañada de sus mascotas: “Tengo tres gatitos, Lupín, Villano y Pelusa”.

Lali homenajeó a Diego Maradona nombrando Pelusa a su gato Marian, una de las conductoras, se rio del nombre elegido por la cantante y por muchas personas en particular: “¿Te puedes creer que si nos diesen un euro por cada persona que ha venido hoy al podcast y ha dicho que su gato se llama Pelusa, tendríamos dos euros?”.

Lali Espósito Lali Espósito inspiró en Diego Maradona el nombre de su mascota. web La argentina se diferenció del resto de las personas y sorprendió al revelar el origen real del nombre de su gato: “Sí, pero te digo una cosa, el mío no se llama Pelusa porque es pelusita de pelo. Se llama Pelusa porque así le decían a Diego Armando Maradona cuando era niño”.