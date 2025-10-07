Llanto e injusticia en La Voz Argentina: quiénes fueron los cuatro participantes eliminados

Quién era Ed Gein, el macabro asesino de la serie que todos ven en Netflix e inspiró "La masacre de Texas"

Es una instancia donde los coaches ya no pueden salvar a nadie y los resultados dependen del promedio de puntajes. Este martes se van otros cuatro participantes.

En la primera gala de las instancias finales del certamen Jaime Muñoz, Giuliana Picconi, Alan Lez y Valentino Rossi se lucieron con interpretaciones de grandes clásicos como “Recuérdame”, “Nunca voy a olvidarte”, “Kiss” y “Cuando nadie me ve”, respectivamente. Sin embargo, dos debieron despedirse del certamen.

El primero en pasar a semifinales fue Alan Lez , que emocionó al público con su actuación y no pudo contener las lágrimas al escuchar su nombre. Luego, el conductor Nico Occhiato reveló que el segundo clasificado del team Lali era Jaime Muñoz.

Quedaron afuera Giuliana y Valentino. “Son dos bestias estos semifinalistas”, celebró Lali, mientras abrazaba a los eliminados y les agradecía su paso por el programa.

En redes sociales, el quinto jurado -el público-, que cada vez ocupa más un rol honorífico por la falta de instancias de votaciones abiertas, celebró el paso a la semifinal de Alan, a quien muchos catalogan como el ganador.

Sin embargo, fue la salida de Rossi la que generó malestar por “eliminar a la mejor voz masculina del programa”. Las críticas se reforzaron por comparaciones con los intérpretes del siguiente team en competir: el de Luck Ra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcelesteblogs/status/1975377294639477064&partner=&hide_thread=false Valentino cantó impecable como siempre y no está en la semifinal... eliminaron a la mejor voz masculina del programa #LaVozArgentina pic.twitter.com/4bNNMThiNj — C. (@marcelesteblogs) October 7, 2025

Participantes eliminados del team Luck Ra

Las despedidas continuaron en el team Luck Ra, donde también hubo una doble eliminación. Nicolás Behringer se convirtió en el primer semifinalista tras una potente versión de “Honesty”, de Billy Joel, y más tarde Nathalie Aponte obtuvo el segundo pase al interpretar “Bang Bang”, de Ariana Grande.

Thomas Dantas, que interpretó “Photograph” de Sam Smith, y Federico Mestre, con el tema de Marama “Tal vez”, quedaron fuera del reality.

Fede expresó que estaba contento y agradecido con todos en el programa, sobre todo a su coach, y Thomas se sumó a su compañero y dijo estar feliz “por haberlo dado todo”.

“Se fue Fede Mestre y sigue Nathalie, revivió La Voz Argentina”, publicó un usuario en X (ex Twitter). El cantante había recibido varias críticas por no estar al nivel de sus compañeros, algo que se evidenció en la última gala.

Previo a la decisión de Luck Ra, en redes cuestionaron que luego de la salida de Rossi ingresara Mestre con un tema con dificultad vocal por debajo del que interpretó el integrante del team Lali. “Se va Valentino de La Voz Argentina y acto seguido te ponen a uno a cantar Marama este país no está hecho para tener realities parte UN MILLÓN”, comentó una usuaria.

Con estas definiciones, los primeros semifinalistas confirmados de La Voz Argentina 2025 son Alan Lez, Jaime Muñoz, Nicolás Behringer y Nathalie Aponte.

La expectativa ahora se centra en los equipos de Miranda! y Soledad, que definirán este martes, a las 21.45, a sus representantes en la recta final del programa de Telefe.