Federico Bal sorprendió al revelar la primera vez que fue infiel y a famosa hizo sufrir: "Tenía 12 años"

Stephanie Demner fue la primera novia de Federico Bal.

Stephanie Demner fue la primera novia de Federico Bal.

Nuevamente con el foco en sus relaciones, Federico Bal volvió a hablar de sus conquistas amorosas, confesando a qué edad comenzó a ser infiel y sorprendió al revelar al nombre de la famosa que lo sufrió. “Yo tenía unos 12 años y ella 10. Ella es conocida. Éramos noviecitos del camión escolar en la primaria”, contó.

En la entrevista, que le brindó a Matías Martín para Todo Pasa (Urbana Play), Bal también se animó a revelar el nombre de quién fue "su primera noviecita": “Ella es Stephanie Demner. Fue mi primer novia”.

Federico Bal le fue infiel a Stephanie Demner

En un diálogo distendido, el actor dio detalles de que lo llevó a ser infiel a la corta edad de 12 años: “Nos dábamos piquitos a esa edad con mucha tranquilidad. Y de golpe yo quería más. Yo quería más besos, abrazos. Pero ella era más chica, le llevo dos años”.

Ella era perfecta como ahora, que es una bomba de mujer. Imagínatela con 10 años. Se abre la puerta corrediza del micro escolar, de esos micros pintados de naranja. Y entró ese ángel y le dije, yo necesito realmente decirle lo que me pasa”, explicó lo que sintió al verla por primera vez.

Stephanie Demner tuvo un romance con Federico Bal.

Stephanie Demner tuvo un romance con Federico Bal.

El hijo de Carmen Barbieri sostuvo que la diferencia de edad entre ellos terminó por molestarle: “Y le regalé un CD de Eminem. Pero me lo devolvió al otro día. Me dijo que no la dejaban escuchar eso en su casa. De golpe me empezamos a ponernos de novios porque yo le hacía cartitas, todo. Y no iba para allá. No me daba ni piquitos".

“Y me fui con Amira. Me fui con Amira (otra compañera del colegio) y le di un chape a Amira y ella lo vio, le hice muy mal...“, cerró su relato.

