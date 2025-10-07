7 de octubre de 2025 - 09:19

Las redes no perdonaron el descontrolado show de Javier Milei: críticas y memes

El presidente Javier Milei presentó este domingo su nuevo libro, La Construcción del Milagro, con un show de rock en el Movistar Arena, donde volvió a pedirles a sus seguidores que “no aflojen” de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Durante el evento, que combinó música y política, el mandatario arengó al público con frases como “estamos derrotando a los zurdos” y pidió “terminar de pasar el río”. En diálogo con el vocero Manuel Adorni, Milei aseguró que su programa económico “va a devolverle a los argentinos 500 mil millones de dólares” hacia 2031, gracias a la baja de impuestos y una reforma laboral.

El acto incluyó interpretaciones de temas de rock nacional como Panic Show de La Renga, Demoliendo hoteles de Charly García y No me arrepiento de este amor, en versión de Attaque 77. Además, Milei dedicó elogios a Israel y críticas al kirchnerismo, al que definió como “kukas tira piedras”.

El evento generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde se multiplicaron los memes, bromas y críticas al formato del acto y al tono del discurso presidencial. Muchos usuarios ironizaron sobre el carácter “rockstar” del presidente y cuestionaron la mezcla entre espectáculo y función pública.

En las inmediaciones del estadio se registraron algunos cruces entre militantes libertarios y manifestantes opositores, aunque la policía informó que no hubo detenidos ni heridos.

