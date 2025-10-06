Milei dio un recital con mensaje al kirchnerismo: "Pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la guerra"

El presidente Javier Milei encabezó esta noche el acto de presentación de su nuevo libro, “La Construcción del Milagro”, en el microestadio Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. El evento contó con la presencia de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y un fuerte tono de advertencia política.
Desde el escenario, Milei le envió un mensaje directo al kirchnerismo, haciendo referencia a la victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. “Escuchaste, kirchnerista, pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla, y mucho menos la guerra”, expresó el mandatario.
El presidente también arremetió contra sus opositores, a quienes acusó de recurrir a la deshonestidad. Exclamó que, de no ser por ello, “no harían tantas operaciones”, y agregó que “el que sabe que va a ganar no hace trampa”. Además, en medio de una versión punk del tema “Dame Fuego” de Sandro, el presidente trató a los “kukas” de “tira piedras”.
Música, diputados y cánticos polémicos
El acto, que comenzó minutos antes de las 21:00 con la versión original de “Panic Show” de La Renga (tema adoptado por el mandatario como leitmotiv desde 2023), contó con la participación de una banda de rock. Entre los integrantes del grupo que acompañaba a Milei se encontraban los diputados Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch.
La banda abrió el show con una versión de “Demoliendo Hoteles” de Charly García. Al presentar a Lemoine, el presidente la nombró como ”la destructora de las operetas kukas”, y también ponderó a Juan Pablo Benegas Lynch, candidato a senador nacional, quien tocaba la guitarra rítmica.
Javier Milei dio un recital para presentar su nuevo libro en el Movistar Arena
Noticias Argentinas
Uno de los momentos más polémicos se dio cuando, en respuesta a que los asistentes entonaron el verso “El que no salta es kuka”, el presidente arengó al público a entonar el cántico “Cristina es tobillera”. Esto fue una referencia directa a la prisión domiciliaria que cumple la expresidenta nacional en la causa Vialidad.
Durante el show, también se emitió un spot que era una reversión de Star Wars, donde se visualizaba un enfrentamiento del mandatario contra la mayoría de los medios de comunicación, la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Defensa de Israel
Finalmente, Milei dedicó un segmento de su presentación a la política internacional, haciendo una fuerte defensa de Israel en medio del conflicto en la Franja de Gaza. Advirtió que Israel es el “bastión de occidente”.
El presidente también pidió por los rehenes en Gaza, mencionando que entre ellos hay “cuatro argentinos”. Además, brindó respaldo al matrimonio argentino que fue agredido junto a sus hijos por motivos antisemitas, un hecho por el que, aseguró, los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros funcionarios, “tomaron autos de manera inmediata”.