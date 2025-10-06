Milei dio un recital con mensaje al kirchnerismo: "Pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la guerra"

El presidente presentó su nuevo libro con show musical. Además arengó cánticos contra Cristina Kirchner, la tildó de “tobillera”, y acusó a los “kukas” de “tira piedras”.

El presidente Javier Milei encabezó esta noche el acto de presentación de su nuevo libro, “La Construcción del Milagro”, en el microestadio Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. El evento contó con la presencia de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y un fuerte tono de advertencia política.

Desde el escenario, Milei le envió un mensaje directo al kirchnerismo, haciendo referencia a la victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. “Escuchaste, kirchnerista, pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla, y mucho menos la guerra”, expresó el mandatario.

Embed "Kirchnerista, pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla"



Javier Milei les agradeció a sus militantes "por hacer el esfuerzo para estar" en el Movistar Arena de Buenos Aires.https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/Slk9oNatpQ — Corta (@somoscorta) October 6, 2025 El presidente también arremetió contra sus opositores, a quienes acusó de recurrir a la deshonestidad. Exclamó que, de no ser por ello, “no harían tantas operaciones”, y agregó que “el que sabe que va a ganar no hace trampa”. Además, en medio de una versión punk del tema “Dame Fuego” de Sandro, el presidente trató a los “kukas” de “tira piedras”.

Música, diputados y cánticos polémicos El acto, que comenzó minutos antes de las 21:00 con la versión original de “Panic Show” de La Renga (tema adoptado por el mandatario como leitmotiv desde 2023), contó con la participación de una banda de rock. Entre los integrantes del grupo que acompañaba a Milei se encontraban los diputados Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

La banda abrió el show con una versión de “Demoliendo Hoteles” de Charly García. Al presentar a Lemoine, el presidente la nombró como ”la destructora de las operetas kukas”, y también ponderó a Juan Pablo Benegas Lynch, candidato a senador nacional, quien tocaba la guitarra rítmica.