Qué opinó Carmen Barbieri sobre el romance de Federico Bal con Fátima Florez

Los rumores sobre un posible romance entre Federico Bal y Fátima Florez comenzaron a tomar fuerza en los últimos días y Carmen Barbieri no tardó en dar su opinión sobre el tema. La conductora de Mañanísima se mostró sorprendida al ver que en su propio programa iban a hablar de la relación, pero no le esquivó al tema.

"Lo que acabo de ver sobre la nueva relación de mi hijo, no sé si es cierto. A mí no me contó nada. Van a decir que miento, pero no estoy enterada de nada, me entero por ustedes", expresó Carmen al aire cuando el equipo de Mañanísima presentó el tema en pantalla.