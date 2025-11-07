7 de noviembre de 2025 - 13:29

Eva De Dominici se separó de Eduardo Cruz, hermano de Penélope Cruz: qué dijo la actriz

Después de ocho años, la actriz terminó su relación con el padre de su hijo, Cairo, y en LAM dieron detalles de la ruptura.

Eva De Dominici y Cruz
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La actriz argentina y el músico español comenzaron su relación en 2018, cuando ambos se encontraban viviendo en Los Ángeles. Con el paso del tiempo, se afianzaron como pareja y formaron una familia, lejos de la exposición mediática. En 2019 nació su hijo Cairo, quien se convirtió en el centro de sus vidas.

dedominicieva_370046664_18389474497030165_8127536765063691110_n

A lo largo de estos años, Eva y Eduardo eligieron mantener un perfil bajo, sin mostrar demasiado de su intimidad en redes sociales ni en entrevistas. Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a circular versiones de crisis.

Algunos mensajes enigmáticos que Eduardo compartió en sus redes alimentaron las sospechas sobre una posible separación, aunque ninguno de los dos había salido a hablar del tema.

Qué dijo Eva De Dominici sobre su separación

El jueves, LAM confirmó lo que muchos intuían: el final de la relación. Según explicaron en el programa, la pareja decidió separarse luego de un largo tiempo de reflexión.

Si bien los detalles sobre la ruptura se mantienen en reserva, allegados habrían señalado que la decisión fue tomada en buenos términos y que ambos priorizan el bienestar de su hijo.

En las últimas horas, Santiago Riva Roy intentó obtener la palabra de la actriz. La periodista se acercó a Eva para consultarle directamente por su situación sentimental. “Con tu pareja, con el papá de Cairo, ¿están juntos? Te puedo preguntar, ¿se están separando?”, le planteó el cronista.

Eva de Dominici y Eduardo Cruz, enamorados en la fiesta de los Oscar 2020
Eva, visiblemente incómoda, eligió no dar detalles y respondió con firmeza: “No, no, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de mi familia ahora”. Su breve declaración bastó para confirmar lo que ya era un secreto a voces, aunque sin agregar precisiones sobre las causas de la ruptura.

La actriz, instalada desde hace años en Estados Unidos, continúa enfocada en su carrera internacional y en su rol como madre. Mientras tanto, el entorno de la pareja sostiene que mantienen un trato cordial por el bienestar de Cairo. Sin emitir comunicados ni aclaraciones públicas, Eva De Dominici y Eduardo Cruz optaron por la discreción en uno de los momentos más sensibles de sus vidas.

