7 de noviembre de 2025 - 11:46

Marvel lanzó el primer tráiler con su nueva serie sobre un conocido superhéroe

La producción se centrará en la historia de uno de los protagonistas del UCM. Será la primera producción del 2026.

Marvel presentó el primer tráiler de su nueva serie.

Marvel presentó el primer tráiler de su nueva serie.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Los Jonas Brothers llegana Disney con una nueva película

Los Jonas Brothers vuelven a Disney con una película llena de música

Por Redacción Espectáculos
Marvel reveló quién de los Vengadores clásicos se sumará a Avengers: Doomsday.

Marvel confirmó el regreso de un Vengador fundador en "Avengers: Doomsday"

Por Redacción Espectáculos

La nueva producción se llama “Wonder Man” y está protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, quien interpreta a Simon Williams: un actor que de un día para otro descubre poderes que complican su carrera en la industria del cine. Marvel liberó un adelanto oficial que anticipa un enfoque más humano, cargado de conflictos internos y humor ácido.

¿De qué trata “Wonder Man"?

La serie mostrará a Williams en plena grabación de una película cuando sus habilidades emergen y cambian todo su destino. Dirigida por Destin Daniel Cretton y con Andrew Guest en el equipo creativo, la historia explora la transición de un artista frustrado a un héroe que nunca pidió serlo.

El tráiler también presenta a Zlatko Buri como Von Kovak, un director que se cruza de lleno con esta nueva faceta de Simon, y confirma el regreso de Ben Kingsley, quien destacó que el proyecto funciona como un auténtico homenaje a Hollywood.

Embed - Wonder Man | Tráiler Oficial | Doblado

La elección de Los Ángeles como escenario es central. Según comentó Kingsley en la Comic-Con de Nueva York, la serie captura la esencia de la ciudad: la lucha entre el éxito, el fracaso y la eterna búsqueda de reconocimiento. Una carta de amor —y un poco de sátira— a la meca del entretenimiento.

El avance incluye un momento clave: Simon Williams debe firmar una declaración jurada en la que afirma no tener superpoderes, un gesto cargado de ironía que potencia el conflicto central del personaje. Esa negación oficial contrasta con lo que el espectador sabe y refuerza el juego entre realidad y ficción, donde la figura del héroe y la del hombre común empiezan a mezclarse hasta volverse casi indistinguibles.

Fecha de estreno de “Wonder man”

Embed

La serie de Marvel y Disney+ tiene su estreno previsto para el 27 de enero de 2026.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una actriz de Marvel reveló que nunca más la volvieron a contactar y hay preocupación por Avengers: Doomsday

Una actriz de Marvel reveló que nunca más la volvieron a contactar y hay preocupación por "Avengers: Doomsday"

Por Redacción Espectáculos
la pelicula de lali esposito tiene fecha de estreno en netflix: el trailer y los detalles del documental

La película de Lali Espósito tiene fecha de estreno en Netflix: el tráiler y los detalles del documental

Por Redacción Espectáculos
Daddy Yankee y Bizarrap, los secretos de la nueva session.

Los mensajes ocultos de la BZRP Session con Daddy Yankee: referencias a Dios, sus clásicos y el código "787"

Por Redacción Espectáculos
eva de dominici se separo de eduardo cruz, hermano de penelope cruz: que dijo la actriz

Eva De Dominici se separó de Eduardo Cruz, hermano de Penélope Cruz: qué dijo la actriz

Por Redacción Espectáculos