Marvel lanzó el primer tráiler con su nueva serie sobre un conocido superhéroe

La producción se centrará en la historia de uno de los protagonistas del UCM. Será la primera producción del 2026.

El Universo Cinematográfico deMarvel vuelve a expandirse en Disney+ con una propuesta que combina acción, humor y una fuerte mirada al detrás de escena de Hollywood. La producción ya presentó el primer trailer oficial de la serie con la que comenzará el 2026.

La nueva producción se llama “Wonder Man” y está protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, quien interpreta a Simon Williams: un actor que de un día para otro descubre poderes que complican su carrera en la industria del cine. Marvel liberó un adelanto oficial que anticipa un enfoque más humano, cargado de conflictos internos y humor ácido.

¿De qué trata “Wonder Man"? La serie mostrará a Williams en plena grabación de una película cuando sus habilidades emergen y cambian todo su destino. Dirigida por Destin Daniel Cretton y con Andrew Guest en el equipo creativo, la historia explora la transición de un artista frustrado a un héroe que nunca pidió serlo.

El tráiler también presenta a Zlatko Buri como Von Kovak, un director que se cruza de lleno con esta nueva faceta de Simon, y confirma el regreso de Ben Kingsley, quien destacó que el proyecto funciona como un auténtico homenaje a Hollywood.

Embed - Wonder Man | Tráiler Oficial | Doblado La elección de Los Ángeles como escenario es central. Según comentó Kingsley en la Comic-Con de Nueva York, la serie captura la esencia de la ciudad: la lucha entre el éxito, el fracaso y la eterna búsqueda de reconocimiento. Una carta de amor —y un poco de sátira— a la meca del entretenimiento.