Los Jonas Brothers vuelven a Disney con una película llena de música

La película, “Una Navidad muy Jonas Brothers”, toma lugar en plena temporada festiva, con los hermanos mientras intentan regresar a casa para una celebración familiar. Tormentas que complican los vuelos, retrasos inesperados y hasta lobos en el camino forman parte de la aventura que se convierte en una carrera contrarreloj.
El film está dirigido por Jessica Yu, ganadora de un Emmy y un Oscar, y escrito por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, responsables de la serie “This Is Us”. Además de Kevin, Joe y Nick, el elenco suma a destacados nombres como Billie Lourd, Laverne Cox, KJ Apa, Andrea Martin, Randall Park y Chloe Bennet. También aparecen Kenny G y Justin Tranter interpretándose a sí mismos, junto con divertidos cameos de la familia Jonas.
Los Jonas Brothers lanzarán nuevas canciones especialmente para el proyecto. El primer adelanto es “Coming Home This Christmas”, una colaboración con el legendario saxofonista Kenny G que ya está disponible en plataformas digitales. La banda sonora incluye siete temas inéditos y versiones especiales de hits que los fans reconocerán al instante.
Fecha de estreno
Esta propuesta marca el retorno de la banda a las producciones de ficción con una apuesta que combina comedia, aventura, espíritu familiar y mucha música original. “Una Navidad muy Jonas Brothers” llegará a Disney+ el 14 de noviembre.
Es una antesala para “Camp Rock 3” que está en plena fase de grabaciones y, aunque no actuará Demi Lovato en su clásico rol de Mitchie Torres, si está como productora.