Los Jonas Brothers vuelven a Disney con una película llena de música

El filme, que tendrá a los tres hermanos como protagonistas, se estrenará en menos de 15 días por la plataforma de streaming.

Los Jonas Brothers están listos para un nuevo proyecto audiovisual que promete diversión, enredos y canciones pegadizas. El trío retoma el protagonismo en una producción original de Disney+, donde deberán sortear un viaje que se convierte en un verdadero desastre mientras intentan llegar a destino antes de una fecha muy especial.

La película, “Una Navidad muy Jonas Brothers”, toma lugar en plena temporada festiva, con los hermanos mientras intentan regresar a casa para una celebración familiar. Tormentas que complican los vuelos, retrasos inesperados y hasta lobos en el camino forman parte de la aventura que se convierte en una carrera contrarreloj.

Embed - A Very Jonas Christmas Movie | Official Trailer | Disney+ and Hulu El film está dirigido por Jessica Yu, ganadora de un Emmy y un Oscar, y escrito por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, responsables de la serie “This Is Us”. Además de Kevin, Joe y Nick, el elenco suma a destacados nombres como Billie Lourd, Laverne Cox, KJ Apa, Andrea Martin, Randall Park y Chloe Bennet. También aparecen Kenny G y Justin Tranter interpretándose a sí mismos, junto con divertidos cameos de la familia Jonas.

Un nuevo álbum navideño de los Jonas Brothers Los Jonas Brothers lanzarán nuevas canciones especialmente para el proyecto. El primer adelanto es “Coming Home This Christmas”, una colaboración con el legendario saxofonista Kenny G que ya está disponible en plataformas digitales. La banda sonora incluye siete temas inéditos y versiones especiales de hits que los fans reconocerán al instante.

Embed - Coming Home This Christmas (From "A Very Jonas Christmas Movie") Fecha de estreno Esta propuesta marca el retorno de la banda a las producciones de ficción con una apuesta que combina comedia, aventura, espíritu familiar y mucha música original. “Una Navidad muy Jonas Brothers” llegará a Disney+ el 14 de noviembre.