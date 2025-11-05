Kim Kardashian se solidarizó con Wanda Nara: el consejo que le dio para enfrentar a Mauro Icardi

La estrella estadounidense respondió con una reflexión a los pedidos de la conductora de MasterChef Celebrity.

Kim Kardashian aconsejó a Wanda Nara en medio de su divorcio con Mauro Icardi.

Un momento inesperado unió a Kim Kardashian con Wanda Nara en plena avant premiere mundial de Todo Vale (All’s Fair), la nueva serie de Ryan Murphy. En Los Ángeles, Barbie Simons entrevistó a la empresaria estadounidense y le mostró un video sorpresa grabado por la conductora de MasterChef Celebrity Argentina.

“En la Argentina tenemos a nuestra propia versión de Kim Kardashian. Se llama Wanda Nara”, le dijo Simons entre risas. “Es una bomba, empresaria, conductora de MasterChef y está atravesando un divorcio muy mediático. Te mandó un mensaje y quiere pedirte un consejo”, agregó la periodista.

Wanda Nara Kim Kardashian aconsejó a Wanda Nara en medio de su divorcio con Mauro Icardi. web En el video, Wanda se mostró sonriente y directa: “Acá Wanda Nara desde Argentina. Te adoro, te mando un beso enorme. Y como abogada que sos, quería pedirte un consejo para una mujer como yo, que se está divorciando. Es un poco público… vos me entenderás”.

Qué le recomendó Kim Kardashian a Wanda Nara La respuesta de Kim fue tan empática como contundente. Sin esquivar el tema, la protagonista de la serie -donde interpreta justamente a una abogada de divorcios- le contestó: “Espero que encuentres la felicidad, está ahí. Solo sé una buena persona, mantené la cabeza baja, no actúes por venganza. No es la manera de vivir. Solo sé justa”.

Embed - El ESPECTACULAR consejo de Kim Kardashian a Wanda Nara para tratar su DIVORCIO El intercambio rápidamente se volvió viral. La charla ocurrió el 16 de octubre en el DGA Theatre de Los Ángeles, durante la presentación mundial de la ficción que también protagonizan Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor y Matthew Noszka, bajo la dirección del multipremiado Ryan Murphy.