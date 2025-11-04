4 de noviembre de 2025 - 23:31

"¿Qué carajo le importa a usted?": tenso debate entre Eduardo Feinmann y trabajadores del Garrahan

El diálogo entre el periodista y los representantes del hospital se transformó en un fuerte cruce cuando hablaron de los salarios.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Dos trabajadores del Hospital Garrahan se presentaron en el programa de Eduardo Feinmann para debatir sobre el ajuste que lleva a cabo el Gobierno nacional. Lejos de ser un intercambio de ideas pacífico, se produjo un fuerte cruce entre el conductor y los entrevistados.

En medio de acusaciones cruzadas, todo escaló cuando se habló sobre los salarios de los trabajadores y los del conductor. “Si fuese al Garrahan, le hubiesen dicho con 300.000 pesos, ¿qué hace? ¿Cuánto gana usted, Eduardo? Cuénteme”, le preguntó el representante del Hospital al periodista.

Acto seguido, Feinmann respondió sin pelos en la lengua: “¿Qué carajo le importa a usted? ¿Cuánto yo gano? Yo gano la actividad, yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa a usted? Usted es empleado público”, disparó.

Luego la trabajadora del Garrahan lo mandó a hacer “terapia” al conductor. “Tenés un problema. Estás haciendo un acting para la televisión o estás completamente sacado. No sé qué te molesta”, le reprochó.

Y añadió: “Te molesta que somos profesionales, que nos ponemos al frente de una lucha, esté quien sea en el gobierno y que no le tenemos miedo a nadie. Y que encima vengamos de nuevo a tu programa, aunque nos maltrates mil veces, porque me importa hablarle a tu audiencia para que entiendan que se puede ser profesional, que se puede ser científico, que podés ganar un concurso y que está muy bien que ocupes un cargo sindical para representar a los trabajadores y trabajadoras”.

Por último, la representante del hospital aseguró que hoy tienen un sueldo digno gracias a su lucha. “No quisimos voltear a ningún gobierno, porque esa no es la parte nuestra. Nosotros no somos volteadores de Gobierno”, aseguró.

