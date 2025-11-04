"¿Qué carajo le importa a usted?": tenso debate entre Eduardo Feinmann y trabajadores del Garrahan

El diálogo entre el periodista y los representantes del hospital se transformó en un fuerte cruce cuando hablaron de los salarios.

Dos trabajadores del Hospital Garrahan se presentaron en el programa de Eduardo Feinmann para debatir sobre el ajuste que lleva a cabo el Gobierno nacional. Lejos de ser un intercambio de ideas pacífico, se produjo un fuerte cruce entre el conductor y los entrevistados.

En medio de acusaciones cruzadas, todo escaló cuando se habló sobre los salarios de los trabajadores y los del conductor. “Si fuese al Garrahan, le hubiesen dicho con 300.000 pesos, ¿qué hace? ¿Cuánto gana usted, Eduardo? Cuénteme”, le preguntó el representante del Hospital al periodista.

Acto seguido, Feinmann respondió sin pelos en la lengua: “¿Qué carajo le importa a usted? ¿Cuánto yo gano? Yo gano la actividad, yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa a usted? Usted es empleado público”, disparó.

FEINMANN, TOTALMENTE SACADO



-Cuánto gana usted, Eduardo?

+¿¡QUÉ CARAJO LE IMPORTA!?

-Eduardo, no sé si hacés terapia, pero hacé terapia. Tenés un problema: o estás muy sacado, o estás haciendo un acting para la televisión.



Luego la trabajadora del Garrahan lo mandó a hacer "terapia" al conductor. "Tenés un problema. Estás haciendo un acting para la televisión o estás completamente sacado. No sé qué te molesta", le reprochó.

Y añadió: “Te molesta que somos profesionales, que nos ponemos al frente de una lucha, esté quien sea en el gobierno y que no le tenemos miedo a nadie. Y que encima vengamos de nuevo a tu programa, aunque nos maltrates mil veces, porque me importa hablarle a tu audiencia para que entiendan que se puede ser profesional, que se puede ser científico, que podés ganar un concurso y que está muy bien que ocupes un cargo sindical para representar a los trabajadores y trabajadoras”.