Milei recibió en Casa Rosada al nuevo embajador de Estados Unidos Peter Lamelas

El mandatario se reunió con el diplomático antes de partir nuevamente hacia Norteamérica para participar de un evento.

Javier Milei recibió a Peter Lamelas en Casa Rosada&nbsp;

Javier Milei recibió a Peter Lamelas en Casa Rosada 

El presidente Javier Milei recibió hoy en su despacho de la Casa Rosada al nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien previamente le había entregado las cartas credenciales en un trámite que puso en marcha su misión diplomática de manera formal.

Lamelas ingresó pasadas las 17 a Casa de Gobierno y se retiró después de las 18: primero formó parte de la ceremonia de entrega de cartas credenciales al jefe de Estado en el Salón Blanco, una actividad que incluyó a otros embajadores que comienzan sus funciones.

En la misma oportunidad, y acompañado por el canciller Pablo Quirno, Milei hizo lo propio además con los representantes diplomáticos de la Unión Europea, Reino Unido, Bélgica, Austria y Suiza.

Luego, el Presidente mantuvo en su despacho la audiencia con Lamelas, quien “reafirmó el compromiso de los Estados Unidos de fortalecer aún más la relación entre nuestros países, basada en valores e intereses compartidos”, sostuvo la Embajada norteamericana en su cuenta de X.

La actividad fue en la previa al nuevo viaje que Milei hará los Estados Unidos, el número 14 desde que es Presidente, y que lo llevará hacia la ciudad de Miami para participar del America Businnes Forum 2025, que reunirá a los principales líderes de la política, el deporte, del entretenimiento y cultura global.

Tras la reunión con Lamelas, Milei recibió en Casa Rosada al predicador evangelista Franklin Graham, actual presidente y director ejecutivo de la Asociación Evangelista Billy Graham (BGEA) y de la organización evangélica Samaritan’s Purse.

Además, lo acompañaron el miembro del Directorio de la BGEA, Melvin Graham; el Director para América Latina de la BGEA, Christopher Swanson; y el Vicepresidente de Cruzadas de la BGEA, Viktor Hamm, informó el Gobierno en un comunicado.

