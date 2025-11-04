El Gobierno anunció un "histórico aumento salarial" del 60% para los empleados del Hospital Garrahan

El Gobierno nacional comunicó este martes que el personal del Hospital Garrahan recibirá un aumento salarial cercano al 60% en la asignación básica para todo el personal del hospital.

Mediante un comunicado, las autoridades detallaron que se trata de un incremento para el personal de planta , contratos de empleo público , becarios y residentes con Beca Institución. " Histórico aumento salarial en el Hospital Garrahan ", titularon.

“Desde el 10 de diciembre de 2023, con el inicio de la nueva gestión nacional, el Garrahan comenzó un proceso profundo de orden, transparencia y eficiencia ”, comienza el texto

Luego destacan el " bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial " que se "logró con recursos propios y sin afectar la sostenibilidad del hospital".

Clarín detalló que el incremento no incluye los bonos, los cuales se mantienen, por lo que en la práctica el aumento de bolsillo será entre el 35% y el 40% .

Además, resaltaron que el aumento es "un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos" que en "momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política, afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños.

En el final del comunicado aclararon que en los próximos días el personal podrá ver el amento retroactivo a octubre y descararon que “el Garrahan ya cuenta con los recursos necesarios para adelantar el pago mientras llegan los fondos del Gobierno Nacional”.

De cuánto será el salario inicial de un médico con 42 horas semanales

Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), detalló al medio antes citado que el salario inicial de un médico de 42 horas semanales pasará de 1.200.000 pesos en mayo a 1.600.000 pesos, con el correspondiente pago retroactivo que se hará en los próximos días.

"En principio, se está dando cumplimiento a la ley de emergencia aprobada en el Congreso... Estamos asombrados. Ahora es una algarabía. Fueron muchos meses de lucha, en los que hicimos de todo. Es evidente que hay que luchar por el salario, no está bien naturalizar que un sueldo no te alcance para llegar a fin de mes", señaló.