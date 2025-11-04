Por los 40 años del terremoto que sacudió a la provincia vuelve la Expo Mendoza Voluntaria

El objetivo es mostrar el intenso trabajo que desarrollan las organizaciones voluntarias. La nueva edición de este evento se realizará en Godoy Cruz.

La Expo Mendoza Voluntaria tendrá el sábado 22 de noviembre una nueva edición en Godoy Cruz. Este año el encuentro, que tendrá lugar en Paso de los Andes y Colombia, conmemorará los 40 años del terremoto de 1985, que dejó un saldo de seis personas fallecidas, más de 230 heridas y la destrucción de unas 12.000 viviendas.

image El terremoto de 1985 derribó numerosas viviendas en Godoy Cruz. Uno de los departamentos más afectados por aquel fuerte sismo fue Godoy Cruz, donde se produjo el derrumbe del viejo hospital El Carmen. “La Expo Mendoza Voluntaria recupera uno de los valores más profundos de nuestra identidad: la resiliencia. Mendoza vuelve a encontrarse desde la solidaridad, celebrando el espíritu de unión que siempre nos levantó frente a la adversidad”, afirmaron desde la Obra Don Orione, organizadora del evento.

Todo sobre la nueva Expo Mendoza Voluntaria Los impulsores de la Expo Mendoza Voluntaria son la Obra Don Orione y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en conjunto con el Concejo Deliberante de Godoy Cruz. Su misión es promover la participación activa y el compromiso ciudadano.

La iniciativa se realiza en sintonía con el Día Internacional del Voluntariado, que se celebra el 5 de diciembre, y reunirá a más de 40 organizaciones sociales, fundaciones e instituciones solidarias de toda la provincia. El propósito es visibilizar, inspirar y fortalecer el trabajo del voluntariado mendocino, además de reconocer los esfuerzos de las organizaciones, difundir sus logros y promover sus valores.

La entrada a la expo será libre y gratuita, y se podrá asistir de 11 a 19. Durante la jornada, mendocinos y visitantes podrán recorrer los stands para conocer los principales proyectos locales, escuchar testimonios, participar en actividades y sumarse a diversas causas que trabajan todo el año para transformar la vida en sus comunidades.

IMG-20250610-WA0031 Un grupo de voluntarios se prepara para el gran evento solidario del año. Organizaciones que participarán de la Expo Mendoza Voluntaria 2025 Rotaract

Fundavita

AVOME

Payamédicos

Fundación Pulso Educativo

Hogar Don Orione

Cruz Roja

Cáritas

Madres del Ser

Generando Puentes

Club del Ocio

Salud Mental de Talita Kun

OAJNU

Banco de Alimentos Mza

Mendonarte

Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz

AFS

Fundación Equino

ADOM

Crecer Felices

Gravida

Grupo Scout

Manos Unidas

Empate

Fundación Corazones Dispuestos

Transplantados Mza

Endomendoza

Sancarlinos Agradecidos

Red Sanar

Voluntariado Hospital Pereyra

Fundación Puente Vincular

Pempa

TECHO

Voluntariado Universitario UNCUYO

Scout Don Orione

Coninfancia

Caciques Mendoza

Mochi

Misión Animal

Corazones en Solidaridad