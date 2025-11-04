Por los 40 años del terremoto que sacudió a la provincia vuelve la Expo Mendoza Voluntaria

La Expo Mendoza Voluntaria tendrá el sábado 22 de noviembre una nueva edición en Godoy Cruz. Este año el encuentro, que tendrá lugar en Paso de los Andes y Colombia, conmemorará los 40 años del terremoto de 1985, que dejó un saldo de seis personas fallecidas, más de 230 heridas y la destrucción de unas 12.000 viviendas.
Uno de los departamentos más afectados por aquel fuerte sismo fue Godoy Cruz, donde se produjo el derrumbe del viejo hospital El Carmen. “La Expo Mendoza Voluntaria recupera uno de los valores más profundos de nuestra identidad: la resiliencia. Mendoza vuelve a encontrarse desde la solidaridad, celebrando el espíritu de unión que siempre nos levantó frente a la adversidad”, afirmaron desde la Obra Don Orione, organizadora del evento.
Todo sobre la nueva Expo Mendoza Voluntaria
Los impulsores de la Expo Mendoza Voluntaria son la Obra Don Orione y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en conjunto con el Concejo Deliberante de Godoy Cruz. Su misión es promover la participación activa y el compromiso ciudadano.
La iniciativa se realiza en sintonía con el Día Internacional del Voluntariado, que se celebra el 5 de diciembre, y reunirá a más de 40 organizaciones sociales, fundaciones e instituciones solidarias de toda la provincia. El propósito es visibilizar, inspirar y fortalecer el trabajo del voluntariado mendocino, además de reconocer los esfuerzos de las organizaciones, difundir sus logros y promover sus valores.
La entrada a la expo será libre y gratuita, y se podrá asistir de 11 a 19. Durante la jornada, mendocinos y visitantes podrán recorrer los stands para conocer los principales proyectos locales, escuchar testimonios, participar en actividades y sumarse a diversas causas que trabajan todo el año para transformar la vida en sus comunidades.
Organizaciones que participarán de la Expo Mendoza Voluntaria 2025