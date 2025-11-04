Vendimia 2026: cuándo serán las fiestas y en qué fecha confirmarán la propuesta ganadora del Acto Central

La Provincia confirmó el calendario de fiestas de cara a la Vendimia 2026. Además, el domingo anunciarán la propuesta que hará el Acto Central.

Vendimia definida: cuándo serán las fiestas y cuándo confirmarán la propuesta ganadora del Acto Central

La mesa ya está servida, el calendario de Vendimias departamentales está definido en toda Mendoza y, con él, comienza también la temporada de festivales en todo el territorio. Además, el domingo se confirmará cuál será la propuesta elegida para el acto central de la fiesta máxima en 2026.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 será especial, puesto que marcará el 90° aniversario de la celebración. Y esta efeméride -que marca un memorable hito- estará presente en los distintos rasgos de identidad.

Aunque desde la Subsecretaría de Cultura de Mendoza aclararon que, en caso de las fiestas departamentales, se trata del calendario confirmado y cerrado de las Vendimias departamentales, no descartan que pueda sufrir modificaciones de último momento (principalmente, vinculadas a imprevistos climáticos o de otro tipo).

Una por una, estas serán todas las Vendimias departamentales 2026 San Carlos será la encargada de abrir el calendario de Vendimias departamentales en Mendoza. Será el viernes 14 de noviembre en el teatro Neyú Mapú. En tanto, Godoy Cruz cerrará los festejos departamentales con su fiesta el sábado 14 de febrero en el Parque San Vicente.

