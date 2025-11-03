Vendimia 2026: cómo votar a las representantes de cada distrito en Guaymallén

Los vecinos de Guaymallén ya pueden votar a las jóvenes que serán las 21 representantes distritales para competir y convertirse después en la Reina Departamental para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 .

Es que la Municipalidad habilitó la votación online , desde este lunes 3 hasta el miércoles 5 de noviembre , para definir la soberana de cada uno de los distritos.

En total, hay 84 aspirantes que pasaron las instancias de capacitación y aprobaron el examen con el que demostraron los conocimientos adquiridos para las tareas que asumirán. A través de la actual votación virtual, se elegirán a las 21 representantes distritales .

Luego, habrá otra instancia (que se comunicará oportunamente) en la que serán elegidas quienes ocupen el puesto de Primera, Segunda y Tercera representante vendimial (esta última llevará la banda de la Capital del Espumante), informaron desde la comuna que dirige Marcos Calvente.

Quienes deseen participar de la votación en Guaymallén, deberán inscribirse a través del siguiente enlace: https://vendimia.guaymallen.gob.ar/login. En caso de no estar logueado, hay que registrarse con DNI y domicilio en el departamento y así se creará una cuenta con contraseña.

Solamente pueden participar mayores de 18 años, que sean residentes en Guaymallén, que se encuentran inscriptos y validados en el padrón electoral, accediendo a la web con DNI. En caso de no estar validados en el padrón, podrán hacerlo virtualmente en el horario de 8.00 a 18.00.

Se podrá elegir a una joven del total de las postulantes (no una por distrito, una en total), por lo que será conveniente o bien votar por el distrito al que cada vecino pertenece, o bien, por la joven a la que se deseen acompañar en sus aspiraciones por convertirse en la candidata de Guaymallén para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.