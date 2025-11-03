3 de noviembre de 2025 - 12:35

Vendimia 2026: cómo votar a las representantes de cada distrito en Guaymallén

El municipio habilitó la votación online para elegir a las 21 soberanas que competirán luego por la corona departamental.

Vendimia 2026: el formulario para votar reinas distritales en Guaymallén

Redacción Sociedad
Los vecinos de Guaymallén ya pueden votar a las jóvenes que serán las 21 representantes distritales para competir y convertirse después en la Reina Departamental para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Es que la Municipalidad habilitó la votación online, desde este lunes 3 hasta el miércoles 5 de noviembre, para definir la soberana de cada uno de los distritos.

En total, hay 84 aspirantes que pasaron las instancias de capacitación y aprobaron el examen con el que demostraron los conocimientos adquiridos para las tareas que asumirán. A través de la actual votación virtual, se elegirán a las 21 representantes distritales.

Luego, habrá otra instancia (que se comunicará oportunamente) en la que serán elegidas quienes ocupen el puesto de Primera, Segunda y Tercera representante vendimial (esta última llevará la banda de la Capital del Espumante), informaron desde la comuna que dirige Marcos Calvente.

Cómo votar a la representante de cada distrito en Guaymallén

Quienes deseen participar de la votación en Guaymallén, deberán inscribirse a través del siguiente enlace: https://vendimia.guaymallen.gob.ar/login. En caso de no estar logueado, hay que registrarse con DNI y domicilio en el departamento y así se creará una cuenta con contraseña.

Solamente pueden participar mayores de 18 años, que sean residentes en Guaymallén, que se encuentran inscriptos y validados en el padrón electoral, accediendo a la web con DNI. En caso de no estar validados en el padrón, podrán hacerlo virtualmente en el horario de 8.00 a 18.00.

Se podrá elegir a una joven del total de las postulantes (no una por distrito, una en total), por lo que será conveniente o bien votar por el distrito al que cada vecino pertenece, o bien, por la joven a la que se deseen acompañar en sus aspiraciones por convertirse en la candidata de Guaymallén para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

