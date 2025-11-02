2 de noviembre de 2025 - 00:00

Lorena Lorca, exReina Nacional de la Vendimia y conductora de TV, En La Cima: "La Paz no es fácil de gobernar"

La recordada Reina Nacional 1996, que luego incursionó con gran éxito en medios de comunicación, pasó por el living de Laura Rez Masud y habló de todo. Sus aspiraciones políticas y su momento más duro.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En una nueva entrega de En La Cima, el ciclo de entrevistas de Los Andes, una recordada exreina Nacional de la Vendimia, que luego incursionó con gran éxito en medios de comunicación, pasó por el living de Laura Rez Masud y habló de todo.

Lorena Lorca confiesa que en algún momento pensó en ser intendenta del departamento de La Paz, pero hoy lo descarta porque asegura que es una comuna difícil de gobernar. La querida exsoberana abre su corazón y narra el momento mas duro de su vida y cómo logró sobreponerse.

Divertida, ocurrente y reflexiva. Una nota que no tiene desperdicio.

Embed - “La Paz no es fácil de gobernar” Lorena Lorca Conductora de TV - Reina Nacional de la Vendimia 1996

