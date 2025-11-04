4 de noviembre de 2025 - 17:12

Casos confirmados de botulismo: cómo es el estado de salud de padre e hija que están internados

El hombre y su hija, ambos con diagnóstico confirmado de botulismo, está en el Hospital Regional Scaravelli, de Tunuyán.

Por Gisel Guajardo

Una joven de 15 años y su padre de 51 permanecen internados en el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli de Tunuyán con diagnóstico confirmado de botulismo. Ambos fueron derivados al servicio de Terapia Intensiva, donde continúan con pronóstico reservado, aunque estables.

Por Redacción Sociedad
Adrián Gaspar, el mendocino que revolucionó con su técnica de “rejuvenecimiento vaginal”. | Foto: gentileza

Adrián Gaspar, el mendocino que revolucionó con su técnica de “rejuvenecimiento vaginal” y brilla en EEUU

Por Valeria Caselles

Según informó el director del hospital, Dr. Luis López, la menor ingresó el 29 de octubre a la guardia, y un día después, su padre. “En ese momento no sabíamos de qué se trataba la enfermedad, pero se sabía que era grave. Una vez que entran, se habla con los familiares, se toman algunos datos de lo que había sucedido y ahí se sospecha el diagnóstico”, explicó López haciendo alusión al procedimiento tomado. Las muestras fueron enviadas a analizar y posteriormente se confirmó el diagnóstico de botulismo tipo A, causado por la bacteria Clostridium botulinum.

El Dr. López detalló que la adolescente ingresó a la guardia “con debilidad, náuseas, vómitos y visión borrosa”, síntomas generales de la enfermedad. En cambio, su padre presentó un cuadro más complicado. “El problema de esta enfermedad es que afecta la parte muscular, produce una debilidad general y termina comprometiendo los músculos respiratorios, afectando la capacidad para respirar. El padre ingresó con dificultades respiratorias, además de tener enfermedades de base, lo que complicó su cuadro”, precisó el director.

Ambos pacientes fueron intubados y permanecen bajo asistencia respiratoria mecánica. “Se les aplicó la toxina antibotulínica y están respondiendo bien al tratamiento. Si bien son casos graves, logramos estabilizarlos. El padre tuvo una descompensación cardíaca que requirió reanimación, pero el equipo de terapia, comandado por el Dr. Gianardi, logró estabilizarlo”, agregó López.

Una enfermedad grave pero que se puede prevenir

En este caso, se presume que el contagio podría estar relacionado con el consumo de una conserva casera de tomate con pimiento. El botulismo es una intoxicación grave causada por una toxina que produce la bacteria Clostridium botulinum, generalmente asociada al consumo de conservas en mal estado.

“Siempre hay que tener mucho cuidado con las conservas, sobre todo las caseras. A veces no han sido bien tapadas o conservadas y eso puede provocar la contaminación”, advirtió el director del hospital, Dr. Luis López.

