Cierran temporalmente el Paso Cristo Redentor por tareas de mantenimiento: desde cuándo y por cuánto tiempo

Se debe a trabajos dentro del túnel internacional que conecta Mendoza con Chile que afectarán al tránsito en alta montaña.

Las autoridades aduaneras informaron que el Paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile permanecerá cerrado al tránsito este jueves 6 de noviembre. La medida será a partir de las 20:00 y hasta las 23:00 horas debido a trabajos programados de reparación y mantenimiento dentro del túnel internacional.

Según comunicaron, durante ese lapso el personal técnico realizará tareas sobre los sistemas de videovigilancia y conectividad wifi, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de estos equipos en el corredor binacional.

Debido a la naturaleza de las labores y por razones de seguridad operativa, se dispuso la suspensión total del tránsito vehicular en ambos sentidos mientras duren los trabajos.

Luego de las tareas, se espera que el corredor internacional continúe funcionando en el horario de verano, donde funciona las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con antelación y consultar los canales oficiales de información vial para conocer el estado del paso una vez finalizadas las tareas.

