Un bebé sufrió graves quemaduras en San Rafael y fue trasladado en helicóptero al hospital Notti

Un bebé de un año fue trasladado desde San Rafael a Mendoza para ser internado en el Hospital Notti, luego de sufrir graves quemaduras en el 60% de su cuerpo tras un accidente doméstico.

Según informaron, el hecho ocurrió el lunes por la noche cuando la tía y tutora legal del pequeño estaba cocinando en su vivienda ubicada en el barrio El Molino. En un determinado momento, el pequeño tiró una olla de agua caliente que se encontraba en la cocina, la cual le cayó sobre su cuerpo.

Ante las heridas, el bebé fue trasladado e internado en el hospital Schestakow. Allí fue diagnosticado con quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% de su cuerpo, por lo que quedó internado en terapia intensiva.

Debido a la complejidad de su cuadro, este martes el bebé fue trasladado en helicóptero sanitario desde San Rafael hasta el Hospital Notti en Mendoza para asegurar una mejor asistencia médica.