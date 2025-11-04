4 de noviembre de 2025 - 18:13

Un bebé sufrió graves quemaduras en San Rafael y fue trasladado en helicóptero al hospital Notti

El pequeño de 1 año sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% de su cuerpo y quedó internado en terapia intensiva.

Un bebé tuvo que ser trasladado en helicóptero desde San Rafael hasta el hospital Notti

Según informaron, el hecho ocurrió el lunes por la noche cuando la tía y tutora legal del pequeño estaba cocinando en su vivienda ubicada en el barrio El Molino. En un determinado momento, el pequeño tiró una olla de agua caliente que se encontraba en la cocina, la cual le cayó sobre su cuerpo.

Ante las heridas, el bebé fue trasladado e internado en el hospital Schestakow. Allí fue diagnosticado con quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% de su cuerpo, por lo que quedó internado en terapia intensiva.

Debido a la complejidad de su cuadro, este martes el bebé fue trasladado en helicóptero sanitario desde San Rafael hasta el Hospital Notti en Mendoza para asegurar una mejor asistencia médica.

En este centro médico el pequeño recibirá un tratamiento de alta complejidad para mejorar su estado.

