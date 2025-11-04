La artista Tinta Naif inaugura una muestra en el ECA Sur de San Rafael

La artista presenta "Un mundo pequeño", que podrá ser visitada desde este jueves a las 20 en San Rafael.

Este jueves, desde las 20, quedará inaugurada “Un mundo pequeño”, la nueva muestra de Tinta Naif en el ECA Sur, ubicado en el kilómetro cero de San Rafael. La exposición podrá visitarse con entrada libre y gratuita.

“Un mundo pequeño” propone detener la mirada en aquello que suele pasar inadvertido. Con trazos mínimos, la artista recrea el universo microscópico de las hormigas, los insectos y las pequeñas escenas cotidianas, revelando en lo diminuto una enorme carga simbólica.

image Las obras de Tinta Naif poseen una impronta visual inconfundible, donde los personajes se transforman en voceros involuntarios del deseo, el vicio y la ironía cotidiana.

Su dibujo no busca la risa fácil ni el comentario moral: surge desde una observación honesta y sin planificación, donde los trazos aparecen tal como aparecen las cosas cuando se las mira con atención.

image Esa línea, a veces temblorosa, conserva la identidad de la autora. Hay puntillismo, manchas y pequeños errores que no se ocultan, sino que se integran a la obra como marca registrada de un estilo que no pretende la perfección. En esa aparente simpleza habita una mirada aguda, una sensibilidad que oscila entre lo ingenuo y lo ácido, entre la ternura y la lucidez incómoda.