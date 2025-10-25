"Castillos en el aire": Iván Delhez y Laura Hart, en una muestra conjunta en La Casa del Escultor

El espacio que fuera el taller de Roberto Rosas recibe una muestra de Iván Delhez y Laura Hart. Inaugura este sábado.

Este sábado 25 de octubre a las 19.30, el espacio La Casa del Escultor, que fuera el taller de Roberto Rosas, inaugurará esta exposición que reúne la obra de los artistas mendocinos Iván Delhez y Laura Hart.

La muestra aborda conceptos como lo ficcional, lo intangible, lo atemporal y lo simbólico, atravesados por la gráfica sobre la cual gravitan las obras en su conjunto, ya que es el procedimiento constitutivo de los trabajos exhibidos. Esas son las ideas que los artistas encontraron como puntos en común y que motivaron el trabajo conjunto para la exposición.

Captura de pantalla 2025-10-25 122456 Es tan diverso el mundo expresivo del arte que el encuentro de dos artistas con lenguajes visuales afines es una fortuna inesperada. Delhez y Hart asumieron el desafío de exhibir las analogías y las diferencias de sus obras con la idea de proponer un debate y elaborar juicios críticos acerca de sus dos expresiones visuales.

No es casual exhibir las obras en La Casa del Escultor (Mathus Hoyos 4447, Bermejo, Guaymallén). Allí ya existe un lenguaje, se respira arte hasta por los rincones y resulta tentador ser partícipe del espacio, sobre todo cuando es la anfitriona Fabiana Maza, viuda de Rosas, quien impulsa las actividades.

Este año se cumplen diez años de la partida de Roberto Rosas, razón por la cual la exposición “Castillos en el aire” incluye un homenaje desde el pensamiento curatorial que lo evoca y recuerda como uno de los grandes.