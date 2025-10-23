23 de octubre de 2025 - 11:04

El colectivo de artistas Egregor inaugura una muestra en el Espacio Cultural Julio Le Parc

Dieciséis artistas, formados y asesorados por el reconocido pintor Mauro Cano, presentarán sus obras en el espacio de Guaymallén. La cita es el próximo martes, a las 20.

Pieza del artista Iván Maure.

Pieza del artista Iván Maure. 

Foto:

Obra participante de la exposición Egregor. Artista Nicolás Farrús
Parte de los integrantes del colectivo artístico Egregor
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El Espacio Cultural Julio Le Parc se prepara para recibir la muestra "Egregor", del colectivo de artistas del mismo nombre. La inauguración se celebrará el martes 28 de octubre, a las 20, con entrada libre y gratuita. Quedará abierta a visitas hasta el 9 de noviembre.

Egregor es la energía que surge cuando varias voluntades se unen bajo un mismo ideal. Una conciencia colectiva que brota cuando un grupo de personas comparte una misma intención o propósito. Esa fuerza —mas grande que la suma de las individualidades— cobra vida propia a partir del encuentro, la colaboración y la resonancia entre quienes crean.

Este espíritu es el que le da forma y nombre a esta muestra y al grupo humano que la impulsa. Dieciséis artistas van a exponer más de cuarenta pinturas, que entre el óleo y la acuarela, la figura humana y la naturaleza, buscan transmitir historias y un lenguaje creativo compartido.

Parte de los integrantes del colectivo artístico Egregor
Algunos de los artistas que expondrán en "Egregor".

Algunos de los artistas que expondrán en "Egregor".

Los artistas que participan son Valeria Yesica Frachia, Martina Dellazoppa, Matias ”Hueso” Medero, Noel Barraquero, Nicolás Farrús, Shaira Elias, Gabriela Jorgelina Montivero, Lorena Achitte, Elena Banos, Virginia “Pioja” Batiz, Laura Viviana Mendoza, Agostina Noli, Anselmo Dominguez, Stella Giacani, Ivan David Maure y Gianina “More” Manuele.

Sobre este grupo de artistas

Egregor nace este año como una iniciativa de algunos alumnos del taller “La Caverna”, del reconocido pintor Mauro Cano.

En un principio con el interés de realizar una exposición de fin de año, y asesorados por Mauro Cano, los artistas Valeria Yesica Frachia y Matías “Hueso” Madero tomaron la dirección del evento. Con el correr de los meses y el entusiasmo, los involucrados decidieron ir más allá y constituirse como un colectivo, con la intención de continuar el proyecto, visibilizar el arte y darle lugar a nuevos artistas de Mendoza. En su mayoría, los integrantes del grupo son alumnos de La Caverna, y otros artistas que han pasado por el taller en años anteriores.

Obra participante de la exposición Egregor. Artista Nicolás Farrús
Obra de Nicol&aacute;s Farr&uacute;s.&nbsp;

Obra de Nicolás Farrús.

De este modo, la muestra que se podrá apreciar en el espacio cultural de Guaymallén, representa la sinergia que emerge cuando diferentes sensibilidades se reúnen en torno al arte.

Cabe destacar que la exposición está organizada por Egregor Colectivo de Artistas, Turismo y Cultura de Guaymallén y Salas de Arte Libertad.

La inauguración

La muestra Egregor tendrá su apertura el martes 28 de octubre, a las 20, en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén). Con entrada libre y gratuita, las obras permanecerán en exhibición hasta el 9 de noviembre.

