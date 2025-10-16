"Un cielo profundo": El arte y la minería se cruzan en la nueva muestra de la Bolsa de Comercio

Desde el 23 de octubre, el Salón de Ruedas de la Bolsa de Comercio de Mendoza presenta una exposición que combina fotografía satelital y microscopía mineral para reflexionar sobre las escalas invisibles del paisaje argentino.

Una de las obras de Gerardo Páez, que estarán en la muestra.

A partir del jueves 23 de octubre, mendocinos y visitantes podrán acercarse a una experiencia visual poco común: una exposición donde la ciencia y el arte se encuentran para ofrecer nuevas perspectivas sobre el territorio y sus recursos. Un cielo profundo: Ultradistancias y Microscopías llega por primera vez a Mendoza y podrá visitarse en la Bolsa de Comercio, Paseo Sarmiento 199 de Ciudad, con entrada libre y gratuita.

La muestra propone un recorrido entre dos extremos del campo visual: las alturas de la observación satelital y las profundidades de la materia microscópica. Por un lado, las imágenes del proyecto Ultradistancia, de Federico Winer, revelan el pulso de las minas argentinas vistas desde el cielo: colores, trazos y formas que el ojo humano rara vez percibe desde tierra. Por otro, las fotografías del proyecto Lithos, del artista Gerardo Páez, amplifican lo invisible: estructuras minerales captadas a escala microscópica que parecen paisajes de otro planeta.

Federico Winer Federico Winer Federico Winer - BCM Organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras y con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, la exposición fue declarada de interés cultural por la Legislatura provincial. Su propuesta apunta a abrir un diálogo entre disciplinas —arte, tecnología, geología y producción— para pensar la relación entre el hombre y la tierra desde nuevas sensibilidades.

“Queremos que el público se acerque a la minería desde una perspectiva estética, sensible, que permita observar la belleza y la complejidad de los materiales que forman parte de nuestro entorno”, destacan desde la organización.

Gerardo Páez Gerardo Páez Gerardo Páez - BCM Un cielo profundo: Ultradistancias y Microscopías se inaugura el jueves 23 de octubre a las 19.30 en el Salón de Ruedas de la Bolsa de Comercio (Paseo Sarmiento 199, Ciudad). Podrá visitarse de lunes a viernes, de 9 a 19, hasta el 30 de enero de 2026, con entrada gratuita.