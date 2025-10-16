16 de octubre de 2025 - 13:14

Un joven baleado, el primer paciente trasladado de noche en helicóptero: "Ahora hay 24 horas de aeroevacuación"

El traslado del herido se realizó desde el Hospital Schestakow, en San Rafael, hasta el Hospital Central.

Foto:

Rodolfo Montero
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El ministro de Salud y Deportes de Mendoza, Rodolfo Montero, anunció que este miércoles por la noche se concretó la primera aeroevacuación nocturna en la historia de Mendoza, un operativo sanitario sin precedentes.

El funcionario comunicó la noticia a través de su cuenta de X, donde escribió: "Anoche concretamos la primera aeroevacuación nocturna de nuestra provincia, un operativo sanitario inédito que demuestra cómo estamos transformando la salud pública con hechos".

Según detalló Montero, el operativo permitió trasladar a un joven con una grave herida vascular provocada por un arma de fuego desde el Hospital Schestakow de San Rafael hasta el Hospital Central, a bordo del helicóptero Halcón 3, completamente medicalizado.

El procedimiento, coordinado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad de Mendoza, se realizó durante la noche y con éxito. “Marca un antes y un después: por primera vez, Mendoza tiene capacidad de aeroevacuación las 24 horas”, destacó el ministro.

Finalmente afirmó: "Esto ocurre en pocos lugares del mundo y en Argentina solo lo hizo la Ciudad de Buenos Aires recientemente. En Mendoza logramos gracias al trabajo en equipo, la planificación y la decisión política de hacer eficiente nuestro sistema sanitario".

