AI Weekend vuelve a Mendoza con dos jornadas dedicadas a la inteligencia artificial y la creatividad

Después de sus ediciones en Buenos Aires y Rosario, AI Weekend 2025 regresa a Mendoza , la ciudad donde nació el evento. La nueva edición se desarrollará los días 17 y 18 de octubre en la Nave Cultural , con una propuesta que combina inteligencia artificial , pensamiento creativo y formación práctica para públicos de todas las edades y perfiles.

b Consolidado como el encuentro de IA más accesible y transversal del país, AI Weekend está pensado especialmente para quienes no provienen del ámbito técnico pero buscan incorporar esta tecnología en sus proyectos, profesiones o industrias.

“El objetivo es que cada persona se lleve una experiencia transformadora: inspiración, nuevos contactos y, sobre todo, confianza para animarse a usar IA en sus ideas o proyectos”, destacó Emiliano Panelli , fundador del evento.

La edición mendocina contará con la participación de destacados referentes nacionales e internacionales, entre ellos Augusto Salvatto (Rock & Data), Martín Rabaglia (Genosha, ganador de un Cannes de Oro), Juan Funes y Noe Antonelli (Furor Studio), Melanie Swarynski (Google), Esteban Suárez (V0), Martín Sanado (Amazon), Santiago Cavanna (Microsoft), Eugenia Hausser (iPlan) y Melina Bordino (Febrero Made).

Durante las dos jornadas se ofrecerán charlas inspiradoras, workshops interactivos y una hackatón intensiva , donde personas de distintas disciplinas podrán co-crear soluciones innovadoras con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial.

Este año, la hackatón también estará abierta a estudiantes de nivel secundario, invitándolos a vivir la experiencia de desarrollar proyectos reales junto a profesionales, creativos y emprendedores.

Un espacio para aprender haciendo

La Nave Cultural será el escenario elegido para esta edición, en un entorno joven y colaborativo que refleja el espíritu del evento: aprender haciendo, pensar en comunidad y desafiar lo establecido.

Además, se presentarán casos reales de aplicación de IA en sectores como educación, agro, salud, medios, música, redes sociales y desarrollo de productos.

Los cupos son limitados y las entradas anticipadas ya están disponibles en el sitio oficial: aiweekend.tech.

AI Weekend es una experiencia inmersiva y federal que recorre distintas ciudades del país para acercar la inteligencia artificial a emprendedores, creativos, estudiantes y profesionales. A través de charlas, talleres prácticos y dinámicas colaborativas, busca democratizar el acceso al conocimiento y fomentar la innovación en entornos reales.