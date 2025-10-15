Anticipan un jueves agradable antes de un fin de semana caluroso en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada algo nublada, con el ingreso de un frente frío que traerá “alivio”.

El pronóstico para este jueves en Mendoza

Luego de un miércoles caluroso y con la presencia de viento Zonda en algunas zonas de Mendoza, para este jueves está prevista una jornada más agradable con el ingreso de un frente frío.

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada algo nublada, ventosa y con descenso de la temperatura. El pronóstico del tiempo indica una jornada con una máxima de 27°C y la mínima de 13°C.

En tanto en la zona de cordillera está prevista una jornada poco nubosa. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza Para el viernes anticipan una jornada algo nublada y con leve ascenso de la temperatura, además de vientos leves del sudeste. La máxima será de 28°C y la mínima de 10°C.

De cara al sábado, seguirá ascendiendo la temperatura y volverán las jornadas calurosas en la provincia. La máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 12°C.