Atención empleados públicos: cuáles son los cursos gratuitos y con certificación oficial que se dictan en Mendoza

Está claro que cada vez más y en todas las ramas de actividad, capacitarse y mantenerse actualizado es clave para ser competitivo . Por eso, la propuesta de cursos gratuitos para empleados públicos que ofrece el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) es una buena alternativa.

Esto no sólo porque estaban específicamente pensados para ellos sino porque además, ofrecen la oportunidad de formarse de manera virtual, lo que los hace mucho más accesibles.

El área apuesta a la profesionalización de sus trabajadores y al mejoramiento del servicio que reciben los ciudadanos. A través de estas capacitaciones gratuitas, virtuales y con certificación oficial, el organismo busca jerarquizar la función pública y brindar nuevas herramientas a quienes integran la administración estatal.

Dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), el IPAP ofrece una amplia oferta académica orientada a responder a las demandas del sector público. Sus cursos están enfocados en procedimientos administrativos, herramientas digitales y temáticas vinculadas a derechos, género y diversidad.

Entre las capacitaciones más destacadas, se encuentran propuestas como:

Normativa y Procedimiento Administrativo: formación en Ley Micaela, Ley Lucio y adopción de niñas, niños y adolescentes desde la perspectiva del interés superior del niño.

Escuela de Género, Diversidad y Gobierno.

Gestión Documental Electrónica (GDE).

Educación Financiera.

Capacitaciones en riesgos del trabajo (ART).

Herramientas tecnológicas y de comunicación: cursos de Google Forms, Excel avanzado y Google Sheets, entre otros.

Amplia cobertura

La apuesta del IPAP no solo apunta a la actualización constante del personal, sino también a garantizar que esa mejora redunde en una atención más eficiente y empática hacia la ciudadanía.

Entre 2024 y 2025, el Instituto dictó más de 80 cursos, que contaron con más de 78.000 personas inscriptas y culminaron con la entrega de más de 40.000 certificados oficiales.