Cuál es la marca mundial de indumentaria infantil que abrirá una tienda en Mendoza

La reconocida marca de indumentaria infantil Carter’s continúa expandiéndose en el país y suma una nueva tienda en Palmares Mall. Se trata de la primera franquicia de esta empresa en Mendoza, aunque durante un tiempo los mendocinos pudieron comprar esta ropa para bebés y niños en el negocio local Dibujitos (que cerró).

Con esta apertura, la firma estadounidense consolida su presencia en el mercado argentino y acerca su propuesta a las familias mendocinas, con una amplia variedad de prendas diseñadas para acompañar cada etapa de la infancia.

“Argentina es un mercado muy importante para Carter’s y estamos felices de llegar a Mendoza para acercar nuestra propuesta a más familias”, señaló María Paula Cassiani, gerente comercial de Carter’s Argentina .

El nuevo local ofrecerá colecciones completas para recién nacidos, bebés y niños , con opciones que abarcan desde prendas básicas de uso diario hasta diseños para ocasiones especiales . La marca busca ofrecer una experiencia de compra integral, en la que los padres encuentren todo lo necesario en un mismo lugar, sin tener que salir de la provincia para acceder a una propuesta internacional .

El espacio fue diseñado para brindar una experiencia cómoda y práctica a las familias. Para ello, la firma trabajó junto a Juan Retali, especialista en experiencia al cliente, quien estuvo a cargo de cada detalle del proyecto con el objetivo de garantizar un entorno de compra único.

image

Para familias locales y que visiten la provincia

La elección de Palmares Mall no fue casual: el centro comercial es uno de los más reconocidos de Mendoza, con un alto flujo de visitantes y un perfil familiar que se alinea con el público objetivo de la marca.

“La apertura en Mendoza representa un paso fundamental dentro de nuestro plan de expansión de Carter’s en Argentina. Las expectativas son muchas: confiamos en que esta tienda se convertirá en un punto de referencia para las familias locales y para quienes visitan la provincia. Nuestro objetivo es acercar la propuesta de Carter’s a más familias argentinas, ofreciendo la calidad, la confianza y la calidez que caracterizan a la marca en todo el mundo”, cerró Cassiani.