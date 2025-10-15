15 de octubre de 2025 - 17:44

Coloquio Idea en Mar del Plata: Esteban Domecq analiza la competitividad argentina

Esteban Domecq, presidente de Invecq y docente de UCEMA, analiza la competitividad argentina y sus desafíos.

Domecq destacó que la estabilidad macro y la reducción de costos son clave para que Argentina compita internacionalmente.

Domecq destacó que la estabilidad macro y la reducción de costos son clave para que Argentina compita internacionalmente.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

- Enviada especial a Mar del Plata. En el Coloquio Idea de Mar del Plata, expertos analizaron los desafíos que enfrenta Argentina para mejorar su competitividad en el contexto global. Esteban Domecq, presidente de Invecq Consultora Económica y docente de UCEMA, presentó un diagnóstico sobre la situación macroeconómica, la infraestructura y los factores internos que afectan a las empresas argentinas.

Leé además

Empresarios y funcionarios argentinos analizaron cómo adaptarse a un contexto internacional marcado por innovación y crecimiento asiático.

Coloquio Idea en Mar del Plata: una mirada internacional sobre los cambios del orden global y el rol de Asia

Por Melisa Sbrocco
Empresarios, dirigentes y referentes del sector productivo debatieron en Mar del Plata cómo hacer que “juegue Argentina” en el mundo.

Comenzó el 61° Coloquio Idea: empresarios debaten cómo "juega Argentina" para competir e innovar

Por Melisa Sbrocco

Domecq destacó los avances recientes en comercio, inversión y finanzas públicas, pero advirtió que la inestabilidad macro, la presión tributaria y la burocracia siguen siendo obstáculos importantes. Señaló que las empresas deben optimizar costos, innovar y acelerar la digitalización para poder competir internacionalmente y consolidar los avances logrados.

El marcador de competitividad: cómo estamos jugando

Durante su exposición, Domecq explicó que evaluar la competitividad de Argentina requiere un análisis de la situación macroeconómica. Según sus palabras, "hoy me toca hablar del marcador de competitividad. La pregunta que tenemos que responder es cómo está preparada la Argentina para participar en este contexto global tan complejo y sumamente competitivo. Desde finales de 2013, Argentina empezó a transitar un proceso de estabilización, de normalización macroeconómica muy complejo, pero está avanzado, tiene méritos, tiene virtudes, tiene logros, también tiene pendientes y desafíos".

Esteban Domecq (3)

El especialista destacó que, aunque se observan avances en comercio internacional, inversión y finanzas públicas que permitieron mejorar cuatro posiciones en el ranking de GMRE, Argentina sigue enfrentando problemas estructurales. Explicó que "cuando un empresario argentino va, intenta ganar un mercado, posicionar un producto, ese empresario está lleno con una gran mochila. ¿Y qué lleva en esa mochila? Piedras. Piedras grandes, piedras muy grandes, piedras medianas. Obviamente hay una gran piedra, la inestabilidad macro, que incluye la inflación, restricciones cambiarias, riesgo país, ciclos recesivos. Después hay otras piedras muy importantes, la impositiva, la laboral. Y después hay un montón de piedras menores, pero que en su sumatoria terminan también siendo muy pesadas".

Domecq también remarcó los factores internos de las empresas. Según él, "capacidad de innovación, vocación competitiva, incluso también la parte de liderazgo, la visión o el autodiagnóstico de los empresarios. Acá estamos bien parados". El desafío, concluyó, es articular estabilidad macroeconómica, reformas estructurales y apertura económica, y reducir los costos internos y externos para mejorar la competitividad.

Factores externos que pesan sobre la competitividad argentina

El expositor explicó que la competitividad también depende de factores fuera de las empresas. Destacó la logística, la infraestructura y la burocracia como elementos críticos.

Según Domecq, "en materia de logística, este es el ranking de rendimiento logístico sobre 139 países, Argentina está en el puesto 73, por debajo de mitad de tabla, Bolivia y Venezuela casi igual que Paraguay, pero estamos, digamos, mitad de tabla para atrás. Esto se explica porque la calidad de la infraestructura, el estado de las rutas, cómo están los puertos, las aduanas internas y externas, exceso de trámites, mala conectividad de los conductores, cortes e interrupciones en casi todos los servicios de transporte. Y la consecuencia de esto es el costo logístico, una de las piedras".

También subrayó la debilidad del sistema financiero como limitante para la competitividad. Señaló que "el sistema financiero es reducido, poco profundo, con baja inclusión y poca disponibilidad de financiamiento, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. El financiamiento escasea, es extremadamente alto, caro o prohibitivo. Esto incluye el riesgo país, la inestabilidad macro, la inflación, la política económica, la incertidumbre y todo está en la tasa de interés. A esta tasa hay que ponerle impuestos que se cargan sobre ese costo financiero. Ahí está otra gran piedra porque esos intereses afectan los precios de los productos y los servicios que venden, y eso hace a la falta de competitividad en Argentina".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las ferias públicas de Economía Social ganan consumidores y emprendedores cada día

Boom de ferias con suerte dispar: qué pasa con los emprendedores en medio de la crisis

Por Diana Chiani
Qué reconocida marca internacional de indumentaria para bebés abrirá en Palmares Mall

Cuál es la marca mundial de indumentaria infantil que abrirá una tienda en Mendoza

Por Redacción Economía
El Tesoro de Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado argentino y la ayuda financiera llegaría a US$40.000 millones.

Scott Bessent aseguró que la ayuda financiera de EE.UU. podría duplicarse y llegaría a los USD 40.000 millones

Por Redacción Economía
Falabella liquida jeans y pantalones desde 7.990 chilenos: hay retiro gratis

Falabella liquida jeans y pantalones desde 7.990 chilenos: hay retiro gratis

Por Redacción Economía