Una reconocida e histórica marca de cubiertos desembarca en Argentina: cuándo abrirá su primera oficina

La tradicional firma brasileña inauguró realizará operaciones comerciales en el país, marcando un nuevo capítulo en su expansión por América Latina.

Empresa brasileña Tramontina&nbsp;

Empresa brasileña Tramontina 

La reconocida empresa brasileña de utensilios de cocina inició operaciones en Buenos Aires con el fin de acercarse al público de Argentina y fortalecer su presencia regional. La nueva sede funcionará como centro comercial y operativo, ofreciendo una amplia gama de productos adaptados al mercado local.

Tramontina, la emblemática compañía brasileña de utensilios de cocina, concretó un nuevo paso en su crecimiento regional al abrir su primera oficina comercial en la Argentina. Con más de 110 años de trayectoria y presencia en más de 120 países, la firma busca afianzar su relación con el mercado argentino y consolidar sus ventas en el Cono Sur.

La nueva sede, ubicada en Buenos Aires, forma parte del plan de expansión que la empresa viene desarrollando en América Latina. El espacio cumplirá funciones operativas y comerciales, conectando al país con las nueve plantas de producción que Tramontina posee en Brasil e India. Esto permitirá mejorar la comunicación con distribuidores, cadenas de retail y comercios locales, en un contexto de alta competencia dentro del rubro de productos para el hogar.

El gerente general de Tramontina Argentina, Emiliano Baseggio, destacó la importancia del país dentro de la estrategia regional de la empresa: “Argentina es un mercado estratégico, con una cultura gastronómica muy marcada. Creemos que este es el momento de estar más cerca, con estructura propia y presencia directa”, afirmó.

La oficina contará con un showroom exclusivo donde se exhibirá una selección del extenso catálogo de la marca, integrado por más de 22.000 artículos. Entre ellos se incluyen utensilios de cocina, electrodomésticos, herramientas, muebles y productos para jardín. Además, se desarrollarán líneas específicas para el público argentino, como utensilios para asado, cuchillos de acero inoxidable y accesorios de mate.

La historia de Tramontina

Fundada en 1911 en el sur de Brasil, Tramontina se ha consolidado como una de las principales marcas latinoamericanas de artículos para el hogar. Con más de 10.000 empleados y una red de distribución que llega a 120 países, su desembarco institucional en la Argentina refuerza su crecimiento sostenido en la región y su compromiso con nuevos mercados.

