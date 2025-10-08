8 de octubre de 2025 - 14:01

Volkswagen Amarok: el precio y las versiones más potentes del clásico todoterreno en septiembre 2025

La Volkswagen Amarok se consolida entre los autos más fuertes y tecnológicos de Argentina, destacando por su potencia, confort y una gama de versiones que cubren todos los usos.

Volkswagen Amarok: el precio y las versiones más potentes del clásico todoterreno en septiembre 2025

Volkswagen Amarok: el precio y las versiones más potentes del clásico todoterreno en septiembre 2025

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Volkswagen Vento: cuál es su precio actualizado en octubre 2025

Volkswagen Vento: cuál es su precio actualizado en octubre 2025

Por Ignacio Alvarado
Volkswagen Taos: cuál es el precio final del SUV más elegido

Volkswagen Taos: cuál es el precio final del SUV más elegido

Por Ignacio Alvarado

Desde su lanzamiento, la Volkswagen Amarok ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, modernizando su estética y su equipamiento sin perder su esencia robusta. Su presencia impone respeto, con líneas firmes, llantas de gran tamaño y un frente que refleja el ADN característico de los autos Volkswagen en Argentina.

image
Volkswagen Amarok: el precio y las versiones más potentes del clásico todoterreno en septiembre 2025

Volkswagen Amarok: el precio y las versiones más potentes del clásico todoterreno en septiembre 2025

El auto se destaca por su versatilidad: puede funcionar como una herramienta de trabajo exigente o como vehículo familiar de uso diario. Gracias a su tracción integral y motores de alto desempeño, la Amarok mantiene una posición privilegiada dentro del segmento de autos utilitarios en Argentina.

Además, el interior eleva la experiencia de conducción: materiales de alta calidad, tecnología intuitiva y amplio espacio hacen que este auto Volkswagen combine robustez exterior con un confort interior propio de un SUV premium.

Precio de la Volkswagen Amarok en septiembre 2025

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Trend G2: $49.308.500

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2: $54.711.300

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2 AT: $59.725.400

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x4 Trend G2: $57.109.200

  • D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Extreme G2 258 CV: $88.730.100

  • D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Black Style G2 258 CV: $89.006.400

    image
    Volkswagen Amarok: el precio y las versiones más potentes del clásico todoterreno en septiembre 2025

    Volkswagen Amarok: el precio y las versiones más potentes del clásico todoterreno en septiembre 2025

Características destacadas del auto

La Volkswagen Amarok está impulsada por motores 2.0 TDi de 180 CV o V6 de 258 CV, con transmisiones automáticas de hasta 8 velocidades y tracción 4x4 permanente. Este conjunto técnico la coloca entre los autos más potentes y confiables de Argentina.

En seguridad, ofrece seis airbags, control de estabilidad, alerta de colisión y asistente de mantenimiento de carril, elevando los estándares dentro de los autos de trabajo y aventura.

image
Volkswagen Amarok: el precio y las versiones más potentes del clásico todoterreno en septiembre 2025

Volkswagen Amarok: el precio y las versiones más potentes del clásico todoterreno en septiembre 2025

Su diseño combina elegancia y funcionalidad: faros LED, llantas diamantadas y detalles Black Style refuerzan la identidad moderna de este auto Volkswagen.

El confort también se hace presente con climatizador bizona, tapizados premium y cámara 360°, garantizando una experiencia placentera en todo tipo de trayectos.

Con una capacidad de carga sobresaliente y equipamiento de alta gama, la Volkswagen Amarok sigue siendo un auto icónico en Argentina, ideal para quienes buscan potencia, tecnología y distinción en un solo vehículo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

asi seria el nuevo volkswagen gacel: la version 2027 del historico auto

Así sería el nuevo Volkswagen Gacel: la versión 2027 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
Volkswagen Nivus: cuál es el precio actualizado para octubre 2025

Volkswagen Nivus: cuál es el precio actualizado para octubre 2025

honda confirmo el valor actual de la navi 110

Honda confirmó el valor actual de la NAVi 110

Por Andrés Aguilera
Nuevo Citroën Basalt Dark Edition 2025, ya disponible en Argentina

Así es el nuevo SUV de Citroën que llega a Argentina: un precio que lo vuelve irresistible

Por Ignacio Alvarado