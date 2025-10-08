Carrefour antes de irse de Argentina ofrece la tasa más alta en su billetera virtual: cuál da más dinero

Carrefour continúa fortaleciendo su presencia en el negocio financiero en Argentina, incluso mientras negocia su salida del país. La cadena francesa lanzó la Cuenta Digital Mi Carrefour, una billetera virtual que combina servicios financieros, promociones exclusivas y la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta del mercado durante octubre.
Además de la cuenta remunerada, la aplicación permite gestionar pagos, depósitos y extracciones de forma sencilla y digital. Al operar bajo la red Mastercard, es compatible con cualquier comercio adherido, lo que convierte a la billetera en una alternativa completa frente a otros servicios como Mercado Pago y Ualá.
Billetera Virtual Carrefour
Cuenta Digital Mi Carrefour: la billetera que paga más en octubre
La Cuenta Digital Mi Carrefour permite realizar cash-in y cash-out, pagos de servicios y operaciones con QR, tanto dentro como fuera del ecosistema Carrefour (IProfesional).
Según Trascendo.ok en Instagram, la comparación de billeteras virtuales y bancos tradicionales en octubre muestra:
Carrefour Banco: 43% anual
Ualá (FCI): 37,84%
Ualá (Uilo) y Naranja X: 35%
Banco Bica y Brubank: 34–35%
Taca Taca, Personal Pay y Fiwind: todas por encima del 33%
Astropay: 23,36%
Letsbit: 22,75%
La dispersión de tasas ya supera los 20 puntos porcentuales, dijo en su publicación de Instagram, Trascendo.ok.
Cuándo ganas con $100.000 en cada billetera virtual
Con $100.000 depositados en cada billetera durante un mes, las diferencias en rendimiento son significativas. En Carrefour Banco, que ofrece la TNA más alta del mercado con 43% anual, el dinero generaría alrededor de $3.583 por mes. En Ualá (FCI), con 37,84% anual, el rendimiento sería de $3.153 mensuales, mientras que en Ualá (Uilo) y Naranja X, ambas con 35% anual, el saldo produciría aproximadamente $2.916 por mes.
En el caso de Banco Bica y Brubank, con tasas que oscilan entre 34 y 35%, las ganancias mensuales rondarían entre $2.833 y $2.916. Para billeteras como Taca Taca, Personal Pay y Fiwind, con tasas superiores al 33%, el rendimiento mensual alcanzaría unos $2.750. Por debajo se encuentran Astropay, con 23,36% anual, que generaría $1.946, y Letsbit, con 22,75%, que produciría $1.895 mensuales.