Carrefour antes de irse de Argentina ofrece la tasa más alta en su billetera virtual: cuál da más dinero

Carrefour continúa fortaleciendo su presencia en el negocio financiero en Argentina , incluso mientras negocia su salida del país. La cadena francesa lanzó la Cuenta Digital Mi Carrefour , una billetera virtual que combina servicios financieros, promociones exclusivas y la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta del mercado durante octubre.

Además de la cuenta remunerada , la aplicación permite gestionar pagos, depósitos y extracciones de forma sencilla y digital. Al operar bajo la red Mastercard, es compatible con cualquier comercio adherido, lo que convierte a la billetera en una alternativa completa frente a otros servicios como Mercado Pago y Ualá.

La Cuenta Digital Mi Carrefour permite realizar cash-in y cash-out, pagos de servicios y operaciones con QR , tanto dentro como fuera del ecosistema Carrefour (IProfesional).

Cuándo ganas con $100.000 en cada billetera virtual

Con $100.000 depositados en cada billetera durante un mes, las diferencias en rendimiento son significativas. En Carrefour Banco, que ofrece la TNA más alta del mercado con 43% anual, el dinero generaría alrededor de $3.583 por mes. En Ualá (FCI), con 37,84% anual, el rendimiento sería de $3.153 mensuales, mientras que en Ualá (Uilo) y Naranja X, ambas con 35% anual, el saldo produciría aproximadamente $2.916 por mes.

En el caso de Banco Bica y Brubank, con tasas que oscilan entre 34 y 35%, las ganancias mensuales rondarían entre $2.833 y $2.916. Para billeteras como Taca Taca, Personal Pay y Fiwind, con tasas superiores al 33%, el rendimiento mensual alcanzaría unos $2.750. Por debajo se encuentran Astropay, con 23,36% anual, que generaría $1.946, y Letsbit, con 22,75%, que produciría $1.895 mensuales.