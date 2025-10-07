Vuelve el reintegro de $196.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación relanza su promoción para recuperar parte del gasto en las compras semanales. A través de la app MODO BNA+, los usuarios que paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA obtienen un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos de todo el país.
El beneficio tiene un tope de $12.000 de devolución por persona cada miércoles, lo que permite alcanzar hasta $96.000 en reintegros individuales o $192.000 por grupo familiar durante el período vigente. La promoción estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2025 y aplica tanto para compras presenciales como online.
Compra en supermercado con reintegro de $8.000. Foto: Imagen ilustrativa / Pexels
El reintegro del Banco Nación se aplica tanto en tiendas físicas como en compras online.
Supermercados y mayoristas con reintegro del 30%: dónde comprar con MODO BNA+
El Banco de la Nación Argentina (BNA) confirmó que la promoción rige todos los miércoles, únicamente para operaciones realizadas a través de MODO BNA+, escaneando el código QR y seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco.
Según la entidad, el tope de reintegro es de $12.000 por cliente, considerando su CUIT, por miércoles, y la acreditación se realizará dentro de los 30 días de ocurrida la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+.
El descuento aplica tanto en compras presenciales como online y puede utilizarse en cadenas nacionales como DIA Online, La Coope en Casa, Alvear, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez, entre otras.
BNA
Los miércoles se transforman en el día ideal para hacer las compras y ahorrar con MODO BNA+.
En Mendoza, los consumidores podrán aprovechar el beneficio en los siguientes comercios adheridos:
- Átomo, con sucursales en Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Mendoza capital.
- Carrefour, con locales en Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras.
- Vea, presente en Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y la Ciudad de Mendoza.
- Makro, en Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz.
- Jumbo, en San Martín 6279, Luján de Cuyo, y Balcarce 735, Mendoza.
- Coto, en Videla Correas 628, Mendoza capital.
- Super A, con sucursales en Godoy Cruz, Luján de Cuyo y la Ciudad.
- Granja Benedetti, distribuida en Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Mendoza.
- Carnes Rizzo, con locales en Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.
- Frigorífico Stella, en Maipú, Carrodilla y Godoy Cruz.
- Vaca Negra, en Guaymallén, Mendoza y Luján de Cuyo.
- Tiento, sobre Acceso Sur, Luján de Cuyo.
- Hiper Libertad, en Godoy Cruz.
- Yaguar, en Avenida Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz.
- Blow Max, en Guaymallén y Mendoza capital.
Cuánto gastar para llegar al tope y cómo duplicar el ahorro
El reintegro del 30% se calcula sobre el total de la compra, con un límite de $12.000 por semana. Para alcanzar el tope, el consumidor debe realizar gastos de $40.000 cada miércoles.
Si una persona mantiene ese nivel de consumo durante ocho semanas consecutivas, el beneficio acumulado llegará a $96.000 en reintegros. En el caso de dos personas dentro del mismo grupo familiar, el ahorro total puede ascender a $192.000 en dos meses, siempre que ambos operen desde cuentas MODO BNA+ y con tarjetas de crédito del Banco Nación.