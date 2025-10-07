7 de octubre de 2025 - 10:18

Vuelve el reintegro de $196.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación ofrece 30% de reintegro en supermercados y mayoristas con MODO BNA+. Hasta $192.000 de ahorro total.

Los clientes del Banco Nación pueden ahorrar hasta $12.000 por semana en supermercados y mayoristas adheridos.

Los clientes del Banco Nación pueden ahorrar hasta $12.000 por semana en supermercados y mayoristas adheridos.

Foto:

Freepik
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El Banco Nación relanza su promoción para recuperar parte del gasto en las compras semanales. A través de la app MODO BNA+, los usuarios que paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA obtienen un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos de todo el país.

Leé además

La promoción rige todos los martes hasta el 30 de noviembre y aplica en compras presenciales.

Reintegro en supermercados: Jumbo, Vea y Disco con hasta 25% pagando con Supervielle

Por Melisa Sbrocco
Cada viernes, tus compras en Hiper ChangoMás pueden generar un reintegro automático del 20% con tarjeta Mastercard.

Reintegro del 20% en supermercado: cuánto aprovechar $15.000 de ahorro en Hiper ChangoMás con este banco

Por Melisa Sbrocco

El beneficio tiene un tope de $12.000 de devolución por persona cada miércoles, lo que permite alcanzar hasta $96.000 en reintegros individuales o $192.000 por grupo familiar durante el período vigente. La promoción estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2025 y aplica tanto para compras presenciales como online.

Compra en supermercado con reintegro de $8.000. Foto: Imagen ilustrativa / Pexels
El reintegro del Banco Naci&oacute;n se aplica tanto en tiendas f&iacute;sicas como en compras online.

El reintegro del Banco Nación se aplica tanto en tiendas físicas como en compras online.

Supermercados y mayoristas con reintegro del 30%: dónde comprar con MODO BNA+

El Banco de la Nación Argentina (BNA) confirmó que la promoción rige todos los miércoles, únicamente para operaciones realizadas a través de MODO BNA+, escaneando el código QR y seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco.

Según la entidad, el tope de reintegro es de $12.000 por cliente, considerando su CUIT, por miércoles, y la acreditación se realizará dentro de los 30 días de ocurrida la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+.

El descuento aplica tanto en compras presenciales como online y puede utilizarse en cadenas nacionales como DIA Online, La Coope en Casa, Alvear, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez, entre otras.

BNA
Los mi&eacute;rcoles se transforman en el d&iacute;a ideal para hacer las compras y ahorrar con MODO BNA+.

Los miércoles se transforman en el día ideal para hacer las compras y ahorrar con MODO BNA+.

En Mendoza, los consumidores podrán aprovechar el beneficio en los siguientes comercios adheridos:

  • Átomo, con sucursales en Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Mendoza capital.
  • Carrefour, con locales en Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras.
  • Vea, presente en Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y la Ciudad de Mendoza.
  • Makro, en Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz.
  • Jumbo, en San Martín 6279, Luján de Cuyo, y Balcarce 735, Mendoza.
  • Coto, en Videla Correas 628, Mendoza capital.
  • Super A, con sucursales en Godoy Cruz, Luján de Cuyo y la Ciudad.
  • Granja Benedetti, distribuida en Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Mendoza.
  • Carnes Rizzo, con locales en Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.
  • Frigorífico Stella, en Maipú, Carrodilla y Godoy Cruz.
  • Vaca Negra, en Guaymallén, Mendoza y Luján de Cuyo.
  • Tiento, sobre Acceso Sur, Luján de Cuyo.
  • Hiper Libertad, en Godoy Cruz.
  • Yaguar, en Avenida Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz.
  • Blow Max, en Guaymallén y Mendoza capital.

Cuánto gastar para llegar al tope y cómo duplicar el ahorro

El reintegro del 30% se calcula sobre el total de la compra, con un límite de $12.000 por semana. Para alcanzar el tope, el consumidor debe realizar gastos de $40.000 cada miércoles.

Si una persona mantiene ese nivel de consumo durante ocho semanas consecutivas, el beneficio acumulado llegará a $96.000 en reintegros. En el caso de dos personas dentro del mismo grupo familiar, el ahorro total puede ascender a $192.000 en dos meses, siempre que ambos operen desde cuentas MODO BNA+ y con tarjetas de crédito del Banco Nación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El beneficio aplica solo los viernes en sucursales físicas de Carrefour adheridas.

Nuevo reintegro en supermercados: $20.000 de ahorro en Carrefour pagando con este banco

Por Melisa Sbrocco
El ahorro acumulado hasta el final de la promoción puede llegar a $40.000.

Vuelve el reintegro en supermercados: $40.000 con Banco Nación en Jumbo, Vea y Disco

Por Melisa Sbrocco
Con la compra, el grupo potenciará su logística y capacidad de gestión, integrando la marca a sus operaciones actuales.

La cadena "tapada" que compra Burger King en Argentina y promete mantener los 116 locales

Por Redacción Economía
La nota de Bloomberg: Argentinos van a Chile a gastar los dólares que Milei necesita

El informe lapidario de Bloomberg: "Argentinos van a Chile a gastar los dólares que Milei necesita"

Por Redacción Economía