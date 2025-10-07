Mercado Libre lanza "Plan Canje": cómo cambiar tu celular usado y obtener hasta $700.000

Disponible en todo el territorio argentino, excepto en Tierra del Fuego, el programa incorpora beneficios exclusivos en alianza con Samsung y apunta a incentivar un consumo tecnológico más consciente.

En una nueva apuesta por facilitar el acceso a tecnología y fomentar el consumo responsable, Mercado Libre lanzó oficialmente su programa “Plan Canje”, una propuesta que permite a los usuarios renovar sus smartphones de forma simple, segura y 100% online.

A través de esta funcionalidad, los clientes pueden entregar su celular usado y, a cambio, recibir hasta $700.000 acreditados en su cuenta de Mercado Pago, dependiendo del modelo y estado del dispositivo.

El programa aplica para la compra de equipos nuevos de las principales marcas del mercado, que están identificados con un distintivo de “plan canje” en sus publicaciones dentro de la plataforma.

Además, desde el 30 de septiembre, el programa suma un beneficio extra en alianza con Samsung: quienes adquieran un celular nuevo de la marca a través del plan podrán obtener hasta $550.000 de descuento adicional, monto que puede combinarse con el crédito recibido por el equipo entregado. Para acceder a este ahorro, los productos elegibles están identificados con el mensaje “Ahorrá con Plan Canje”.

Paso a paso: Cómo acceder al Plan Canje de Mercado Libre El procedimiento para aprovechar el Plan Canje está disponible tanto en la plataforma web como en la aplicación móvil de Mercado Libre. A continuación, se detallan los pasos oficiales, basados en las publicaciones institucionales y el gráfico instructivo del programa: