Mercado Libre lanza "Plan Canje": cómo cambiar tu celular usado y obtener hasta $700.000

Disponible en todo el territorio argentino, excepto en Tierra del Fuego, el programa incorpora beneficios exclusivos en alianza con Samsung y apunta a incentivar un consumo tecnológico más consciente.

En una nueva apuesta por facilitar el acceso a tecnología y fomentar el consumo responsable, Mercado Libre lanzó oficialmente su programa “Plan Canje”, una propuesta que permite a los usuarios renovar sus smartphones de forma simple, segura y 100% online.

A través de esta funcionalidad, los clientes pueden entregar su celular usado y, a cambio, recibir hasta $700.000 acreditados en su cuenta de Mercado Pago, dependiendo del modelo y estado del dispositivo.

El programa aplica para la compra de equipos nuevos de las principales marcas del mercado, que están identificados con un distintivo de “plan canje” en sus publicaciones dentro de la plataforma.

Además, desde el 30 de septiembre, el programa suma un beneficio extra en alianza con Samsung: quienes adquieran un celular nuevo de la marca a través del plan podrán obtener hasta $550.000 de descuento adicional, monto que puede combinarse con el crédito recibido por el equipo entregado. Para acceder a este ahorro, los productos elegibles están identificados con el mensaje “Ahorrá con Plan Canje”.

Paso a paso: Cómo acceder al Plan Canje de Mercado Libre

El procedimiento para aprovechar el Plan Canje está disponible tanto en la plataforma web como en la aplicación móvil de Mercado Libre. A continuación, se detallan los pasos oficiales, basados en las publicaciones institucionales y el gráfico instructivo del programa:

  • Paso 1: Elegir el celular nuevo: el usuario debe seleccionar un celular que tenga el logo activo de "Plan Canje" dentro de la plataforma. Este sello garantiza que la publicación participa del programa y puede ser usado para iniciar el proceso de canje.
  • Paso 2: Cotizar el usado: una vez elegido el nuevo modelo, el usuario accede a un formulario para cotizar el valor del celular antiguo. Allí responde preguntas sobre la marca, modelo, estado físico y funcionamiento.
  • Paso 3: Comprar y recibir el nuevo: tras la cotización, se realiza la compra y el usuario recibe el nuevo dispositivo por correo en su domicilio, beneficiándose de la logística interna de Mercado Libre.
  • Paso 4: Entregar el usado en Andreani: el celular usado debe ser entregado sin costo en cualquier sucursal de Andreani. El envío permite que el equipo sea revisado por técnicos especializados.
  • Paso 5: Análisis y acreditación: una vez recibido el celular usado, se verifica que esté en las condiciones declaradas durante la cotización. Si el estado no coincide, se ofrece una nueva cotización. Si el usuario no acepta el nuevo valor, el equipo se devuelve sin costo. Al aceptar la cotización, el dinero se acredita en Mercado Pago, proceso que puede demorar hasta 30 días.

El servicio está disponible en todo el país, con excepción de Tierra del Fuego, y los Términos y Condiciones detallan cuáles son los modelos elegibles tanto para la entrega como para la compra.

