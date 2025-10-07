La inflación de septiembre en CABA fue del 2,2%: qué se espera a nivel nacional.

Hoy se conoció el dato de la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ) el cual fue del 2,2% en septiembre , lo que marca una incremento respecto al 1,6% registrado en agosto .

Según el informe publicado por la Dirección General de Estadística y Censos porteña, los precios en la Ciudad acumulan un aumento del 22,7% en los primeros nueve meses del año y una variación interanual del 35% .

El incremento estuvo impulsado principalmente por Transporte, Recreación y cultura, Cuidado personal y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles .

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) difundirá el próximo martes 14 de octubre el dato de inflación nacional correspondiente a septiembre.

Los rubros que más incidieron en el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) porteño fueron:

Transporte: registró una suba del 3,5% , con un impacto de 0,37 puntos porcentuales (p.p.) sobre el índice general. El aumento se explicó por los mayores precios de combustibles, lubricantes y pasajes aéreos .

registró una suba del , con un impacto de sobre el índice general. El aumento se explicó por los mayores precios de . Recreación y cultura: subió 3,1% , impulsado por servicios recreativos, deportivos y culturales .

subió , impulsado por . Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: aumentó 2,4% , con una incidencia de 0,48 p.p. , debido a actualizaciones en los precios de los alquileres y servicios de mantenimiento del hogar.

aumentó , con una incidencia de , debido a y servicios de mantenimiento del hogar. Alimentos y bebidas no alcohólicas: avanzó 2% , aportando 0,36 p.p. al índice general, con subas en frutas, verduras y productos panificados .

avanzó , aportando al índice general, con subas en . Salud: aumentó 2%, principalmente por los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga. Inflación septiembre caba Las subas de los distintos rubros.

En conjunto, los bienes aumentaron 2,3% y los servicios 2,1% durante el mes, acumulando en lo que va del año subas de 16,7% y 26,5%, respectivamente.

Inflación: qué se espera en septiembre

El INDEC publicará el dato el martes 14 de octubre a las 16 horas. Los analistas privados anticipan que el dato nacional podría ubicarse por encima del 2%, en línea con el relevamiento de expectativas del mercado (REM) realizado por el Banco Central, que estimó una suba mensual de 2%.

Cabe recordar que en agosto, la inflación nacional fue del 1,9%, alcanzando el 33,6% en la interanual.