La inflación de septiembre en CABA fue del 2,2%: qué se espera a nivel nacional.

En lo que va del año, el acumulado llegó al 22,7%. Estos son los rubros que más aumentaron.
Hoy se conoció el dato de la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el cual fue del 2,2% en septiembre, lo que marca una incremento respecto al 1,6% registrado en agosto.
Según el informe publicado por la Dirección General de Estadística y Censos porteña, los precios en la Ciudad acumulan un aumento del 22,7% en los primeros nueve meses del año y una variación interanual del 35%.
El incremento estuvo impulsado principalmente por Transporte, Recreación y cultura, Cuidado personal y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el próximo martes 14 de octubre el dato de inflación nacional correspondiente a septiembre.
Los rubros que más incidieron en el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) porteño fueron:
En conjunto, los bienes aumentaron 2,3% y los servicios 2,1% durante el mes, acumulando en lo que va del año subas de 16,7% y 26,5%, respectivamente.
El INDEC publicará el dato el martes 14 de octubre a las 16 horas. Los analistas privados anticipan que el dato nacional podría ubicarse por encima del 2%, en línea con el relevamiento de expectativas del mercado (REM) realizado por el Banco Central, que estimó una suba mensual de 2%.
Cabe recordar que en agosto, la inflación nacional fue del 1,9%, alcanzando el 33,6% en la interanual.