La inflación de septiembre en CABA fue del 2,2%: qué se espera a nivel nacional

En lo que va del año, el acumulado llegó al 22,7%. Estos son los rubros que más aumentaron.

Los Andes
Redacción Economía

Hoy se conoció el dato de la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el cual fue del 2,2% en septiembre, lo que marca una incremento respecto al 1,6% registrado en agosto.

Según el informe publicado por la Dirección General de Estadística y Censos porteña, los precios en la Ciudad acumulan un aumento del 22,7% en los primeros nueve meses del año y una variación interanual del 35%.

El incremento estuvo impulsado principalmente por Transporte, Recreación y cultura, Cuidado personal y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

2.2% la inflación de septiembre en CABA.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el próximo martes 14 de octubre el dato de inflación nacional correspondiente a septiembre.

Qué rubros impulsaron la suba de precios en septiembre

Los rubros que más incidieron en el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) porteño fueron:

  • Transporte: registró una suba del 3,5%, con un impacto de 0,37 puntos porcentuales (p.p.) sobre el índice general. El aumento se explicó por los mayores precios de combustibles, lubricantes y pasajes aéreos.
  • Recreación y cultura: subió 3,1%, impulsado por servicios recreativos, deportivos y culturales.
  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: aumentó 2,4%, con una incidencia de 0,48 p.p., debido a actualizaciones en los precios de los alquileres y servicios de mantenimiento del hogar.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: avanzó 2%, aportando 0,36 p.p. al índice general, con subas en frutas, verduras y productos panificados.
  • Salud: aumentó 2%, principalmente por los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga.
    Las subas de los distintos rubros.

En conjunto, los bienes aumentaron 2,3% y los servicios 2,1% durante el mes, acumulando en lo que va del año subas de 16,7% y 26,5%, respectivamente.

Inflación: qué se espera en septiembre

El INDEC publicará el dato el martes 14 de octubre a las 16 horas. Los analistas privados anticipan que el dato nacional podría ubicarse por encima del 2%, en línea con el relevamiento de expectativas del mercado (REM) realizado por el Banco Central, que estimó una suba mensual de 2%.

Cabe recordar que en agosto, la inflación nacional fue del 1,9%, alcanzando el 33,6% en la interanual.

