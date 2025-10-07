Sube el plazo fijo: los bancos ajustan sus tasas de interés, cuánto rinde $2.000.000 en 30 días

Los bancos argentinos modificaron sus tasas de interés para del plazo fijo con el objetivo de captar más depósitos, en medio de un escenario de menor liquidez y tasas reales negativas frente a la inflación.
Los bancos subieron las tasas de interés de los plazos fijos y algunas entidades ya ofrecen hasta 44% anual para inversiones a 30 días.
Los bancos argentinos modificaron sus tasas de interés para del plazo fijo con el objetivo de captar más depósitos, en medio de un escenario de menor liquidez y tasas reales negativas frente a la inflación.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente la tabla de rendimientos de los plazos fijos digitales a 30 días. Esa información permite a los usuarios comparar qué entidad financiera ofrece las mejores condiciones para sus colocaciones. En los últimos días, algunas entidades alcanzaron tasas de hasta 44% anual, marcando una leve recuperación en el interés por este tipo de inversión.
Según los datos más recientes publicados por el BCRA, los bancos ofrecen las siguientes tasas de interés anuales para plazos fijos online a 30 días (en inversiones digitales entre 30 y 119 días):
Banco de la Nación Argentina: 37,5%
Banco Santander Argentina S.A.: 35%
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 35,25%
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 34%
Banco BBVA Argentina S.A.: 35,5%
Banco Macro S.A.: 38%
Banco GGAL S.A.: sin datos actualizados
Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 37%
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 35,15%
Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 31%
Banco BICA S.A.: 41% para clientes y 44% para no clientes
Banco CMF S.A.: 44%
Banco Comafi S.A.: 38%
Banco de Corrientes S.A.: 40%
Banco de Formosa S.A.: 30%
Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 39,5%
Banco del Chubut S.A.: 38%
Banco del Sol S.A.: 38%
Banco Dino S.A.: 38%
Banco Hipotecario S.A.: 37,5% para clientes y 40,5% para no clientes
Banco Julio S.A.: 37%
Banco Mariva S.A.: 42,5%
Banco Masventas S.A.: 30%
Banco Meridian S.A.: 42,5% para clientes y 43,5% para no clientes
Banco Provincia de Tierra del Fuego: 39% (clientes) y 37% (no clientes)
Banco VOII S.A.: 44%
Bibank S.A.: 40%
Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 42%
Reba Compañía Financiera S.A.: 43%
En este panorama, los bancos más pequeños y las compañías financieras ofrecen los rendimientos más elevados, superando ampliamente las tasas de los grandes bancos tradicionales, que se mantienen entre 34% y 38%.
Para conocer el rendimiento real de cada entidad, se calculó el interés mensual sobre una inversión de $2.000.000 durante 30 días, aplicando la tasa anual informada por cada banco.
Banco Nación (37,5%) → 3,125% mensual → $62.500
Banco Santander (35%) → 2,916% mensual → $58.320
Banco Galicia (35,25%) → 2,937% mensual → $58.740
Banco Provincia (34%) → 2,833% mensual → $56.660
Banco BBVA (35,5%) → 2,958% mensual → $59.160
Banco Macro (38%) → 3,166% mensual → $63.320
Banco Credicoop (37%) → 3,083% mensual → $61.660
ICBC Argentina (35,15%) → 2,929% mensual → $58.580
Banco Ciudad (31%) → 2,583% mensual → $51.660
Banco BICA (41%) → 3,416% mensual → $68.320
Banco CMF (44%) → 3,666% mensual → $73.320
Banco Comafi (38%) → 3,166% mensual → $63.320
Banco de Corrientes (40%) → 3,333% mensual → $66.660
Banco de Formosa (30%) → 2,5% mensual → $50.000
Banco de Córdoba (39,5%) → 3,291% mensual → $65.820
Banco del Chubut (38%) → 3,166% mensual → $63.320
Banco del Sol (38%) → 3,166% mensual → $63.320
Banco Dino (38%) → 3,166% mensual → $63.320
Banco Hipotecario (37,5%) → 3,125% mensual → $62.500
Banco Julio (37%) → 3,083% mensual → $61.660
Banco Mariva (42,5%) → 3,541% mensual → $70.820
Banco Masventas (30%) → 2,5% mensual → $50.000
Banco Meridian (43,5%) → 3,625% mensual → $72.500
Banco Provincia de Tierra del Fuego (39%) → 3,25% mensual → $65.000
Banco VOII (44%) → 3,666% mensual → $73.320
Bibank (40%) → 3,333% mensual → $66.660
Crédito Regional (42%) → 3,5% mensual → $70.000
Reba (43%) → 3,583% mensual → $71.660