Sube el plazo fijo: qué bancos tienen más incremento de tasas y cuánto rinde invertir $1.200.000

El plazo fijo vuelve a ganar protagonismo como alternativa de resguardo para los ahorristas argentinos. Durante los últimos días, los bancos actualizaron sus tasas de interés para captar depósitos y mantenerse competitivos frente al avance de la inflación.

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este 1 de octubre de 2025

Sube el plazo fijo: qué bancos lideran el incremento de tasas y cuánto rinde invertir $500.000

De acuerdo con los datos más recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , el Banco Nación encabeza la lista con las tasas más atractivas del sistema financiero, mientras que las entidades privadas y digitales ofrecen rendimientos de las tasas aún más altos para captar nuevos clientes.

El BCRA actualiza diariamente las tasas ofrecidas por las distintas entidades para plazos fijos online a 30 días, lo que permite comparar qué banco ofrece el mejor rendimiento. A continuación, el detalle de cada institución según los valores informados oficialmente:

Impuesto a las Ganancias (2).jpg El Banco Nación lidera entre las entidades públicas con una tasa del 37,5% para plazos fijos a 30 días. Freepik

Bancos que informan tasas para no clientes

Banco BICA S.A.: 41% – 44%

41% – 44% Banco CMF S.A.: 44%

44% Banco Comafi S.A.: 37%

37% Banco de Corrientes S.A.: 40%

40% Banco de Formosa S.A.: 30%

30% Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 39,5%

39,5% Banco del Chubut S.A.: 38%

38% Banco del Sol S.A.: 38%

38% Banco Dino S.A.: 38%

38% Banco Hipotecario S.A.: 37,5% – 40,5%

37,5% – 40,5% Banco Julio S.A.: 37%

37% Banco Mariva S.A.: 41,5%

41,5% Banco Masventas S.A.: 30%

30% Banco Meridian S.A.: 42,5%

42,5% Banco Provincia de Tierra del Fuego: 39% – 37%

39% – 37% Banco VOII S.A.: 43%

43% BIBank S.A.: 40%

40% Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 42%

42% Reba Compañía Financiera S.A.: 43%

Cuánto rinde invertir $1.200.000 en un plazo fijo a 30 días

El rendimiento estimado de un plazo fijo puede calcularse mediante la fórmula:

Interés = Monto × (Tasa anual / 100) × (30 / 365).

A continuación, el resultado aproximado que generaría una inversión de $1.200.000 en cada banco, tomando la tasa más alta informada por entidad:

Banco Nación (37,5%) - $37.000

- $37.000 Banco Santander (35%) - $34.520

- $34.520 Banco Galicia (35,25%) - $34.767

- $34.767 Banco Provincia (34%) - $33.425

- $33.425 Banco BBVA (35,5%) - $34.984

- $34.984 Banco Macro (38%) - $37.534

- $37.534 Banco Credicoop (37%) - $36.530

- $36.530 ICBC (35,15%) - $34.664

- $34.664 Banco Ciudad (31%) - $30.534

$30.534 Banco BICA (44%) - $43.397

- $43.397 Banco CMF (44%) - $43.397

- $43.397 Banco Comafi (37%) - $36.530

- $36.530 Banco de Corrientes (40%) - $39.452

- $39.452 Banco de Formosa (30%) - $29.589

- $29.589 Banco Córdoba (39,5%) - $38.950

- $38.950 Banco del Chubut (38%) - $37.534

- $37.534 Banco del Sol (38%) - $37.534

- $37.534 Banco Dino (38%) - $37.534

- $37.534 Banco Hipotecario (40,5%) - $39.945

- $39.945 Banco Julio (37%) - $36.530

- $36.530 Banco Mariva (41,5%) - $40.904

- $40.904 Banco Masventas (30%) - $29.589

- $29.589 Banco Meridian (42,5%) - $41.918

- $41.918 Banco Provincia de Tierra del Fuego (39%) - $38.443

- $38.443 Banco VOII (43%) - $42.466

- $42.466 BIBank (40%) - $39.452

- $39.452 Crédito Regional (42%) - $41.425

- $41.425 Reba Compañía Financiera (43%) - $42.466

En promedio, un plazo fijo de $1.200.000 puede rendir entre $29.000 y $43.000 en 30 días, dependiendo de la entidad elegida. La diferencia entre el banco con menor y mayor tasa puede representar casi $14.000 más por mes, lo que resalta la importancia de comparar opciones antes de invertir.