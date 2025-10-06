6 de octubre de 2025 - 09:19

Sube el plazo fijo: qué bancos tienen más incremento de tasas y cuánto rinde invertir $1.200.000

Los bancos ajustaron las tasas de interés de los plazos fijos y ofrecen rendimientos de hasta el 44% anual, según datos del Banco Central.

Un plazo fijo de $1.200.000 puede generar hasta $43.000 en un mes, según la tasa elegida.

Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El plazo fijo vuelve a ganar protagonismo como alternativa de resguardo para los ahorristas argentinos. Durante los últimos días, los bancos actualizaron sus tasas de interés para captar depósitos y mantenerse competitivos frente al avance de la inflación.

Las financieras digitales lideran los rendimientos, con picos de hasta 43%.

El Banco Central actualizó la tabla oficial con las tasas de cada banco.

De acuerdo con los datos más recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Banco Nación encabeza la lista con las tasas más atractivas del sistema financiero, mientras que las entidades privadas y digitales ofrecen rendimientos de las tasas aún más altos para captar nuevos clientes.

Sube el plazo fijo: cuánto pagan los bancos tras la nueva suba de tasas

El BCRA actualiza diariamente las tasas ofrecidas por las distintas entidades para plazos fijos online a 30 días, lo que permite comparar qué banco ofrece el mejor rendimiento. A continuación, el detalle de cada institución según los valores informados oficialmente:

Bancos tradicionales

  • Banco de la Nación Argentina: 37,5%
  • Banco Santander Argentina S.A.: 35%
  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 35,25%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 34%
  • Banco BBVA Argentina S.A.: 35,5%
  • Banco Macro S.A.: 38%
  • Banco GGAL S.A.: sin tasa informada
  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 37%
  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 35,15%
  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 31%
El Banco Nación lidera entre las entidades públicas con una tasa del 37,5% para plazos fijos a 30 días.

Bancos que informan tasas para no clientes

  • Banco BICA S.A.: 41% – 44%
  • Banco CMF S.A.: 44%
  • Banco Comafi S.A.: 37%
  • Banco de Corrientes S.A.: 40%
  • Banco de Formosa S.A.: 30%
  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 39,5%
  • Banco del Chubut S.A.: 38%
  • Banco del Sol S.A.: 38%
  • Banco Dino S.A.: 38%
  • Banco Hipotecario S.A.: 37,5% – 40,5%
  • Banco Julio S.A.: 37%
  • Banco Mariva S.A.: 41,5%
  • Banco Masventas S.A.: 30%
  • Banco Meridian S.A.: 42,5%
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 39% – 37%
  • Banco VOII S.A.: 43%
  • BIBank S.A.: 40%
  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 42%
  • Reba Compañía Financiera S.A.: 43%

Cuánto rinde invertir $1.200.000 en un plazo fijo a 30 días

El rendimiento estimado de un plazo fijo puede calcularse mediante la fórmula:

Interés = Monto × (Tasa anual / 100) × (30 / 365).

A continuación, el resultado aproximado que generaría una inversión de $1.200.000 en cada banco, tomando la tasa más alta informada por entidad:

  • Banco Nación (37,5%) - $37.000
  • Banco Santander (35%) - $34.520
  • Banco Galicia (35,25%) - $34.767
  • Banco Provincia (34%) - $33.425
  • Banco BBVA (35,5%) - $34.984
  • Banco Macro (38%) - $37.534
  • Banco Credicoop (37%) - $36.530
  • ICBC (35,15%) - $34.664
  • Banco Ciudad (31%) - $30.534
  • Banco BICA (44%) - $43.397
  • Banco CMF (44%) - $43.397
  • Banco Comafi (37%) - $36.530
  • Banco de Corrientes (40%) - $39.452
  • Banco de Formosa (30%) - $29.589
  • Banco Córdoba (39,5%) - $38.950
  • Banco del Chubut (38%) - $37.534
  • Banco del Sol (38%) - $37.534
  • Banco Dino (38%) - $37.534
  • Banco Hipotecario (40,5%) - $39.945
  • Banco Julio (37%) - $36.530
  • Banco Mariva (41,5%) - $40.904
  • Banco Masventas (30%) - $29.589
  • Banco Meridian (42,5%) - $41.918
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego (39%) - $38.443
  • Banco VOII (43%) - $42.466
  • BIBank (40%) - $39.452
  • Crédito Regional (42%) - $41.425
  • Reba Compañía Financiera (43%) - $42.466

En promedio, un plazo fijo de $1.200.000 puede rendir entre $29.000 y $43.000 en 30 días, dependiendo de la entidad elegida. La diferencia entre el banco con menor y mayor tasa puede representar casi $14.000 más por mes, lo que resalta la importancia de comparar opciones antes de invertir.

