Plazo fijo: cuál es la tasa de interés que paga más con $1.000.000 a 30 días

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), bajo la presidencia de Santiago Bausili, publicó los porcentajes de rendimiento que ofrecen los bancos para los plazos fijos a 30 días en pesos.
Con $1.000.000, compará las tasas de plazo fijo en los bancos y descubrí cuál ofrece mejor rendimiento y tasa de interés.
Esta información permite a los ahorristas comparar opciones y conocer cuál es el rendimiento real que obtendrían al inmovilizar $1.000.000 en un plazo fijo. Con tasas que varían entre el 29,5% y el 43% según la entidad y el canal utilizado, la diferencia en la ganancia mensual puede ser considerable.
En el Banco Nación, un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días en sucursal genera un rendimiento de $24.246,58, correspondiente a una tasa de interés nominal anual (TNA) del 29,5%.
Por otra parte, si el depósito se realiza de manera electrónica, el plazo fijo de $1.000.000 rinde $29.589,04, con una TNA del 36%, aprovechando la mayor tasa que el banco ofrece para quienes utilizan el canal digital.
Banco Galicia: $28.979 (TNA 35,25%)
Banco Provincia de Buenos Aires: $28.082 (TNA 34%)
Banco BBVA: $28.770 (TNA 35%)
Banco Macro: $29.178 (TNA 35,5%)
Banco Credicoop: $28.082 (TNA 34%)
ICBC: $29.041 (TNA 35,15%)
Banco Ciudad: $25.370 (TNA 31%)
Banco Bica: $34.246 (TNA 41%)
Banco CMF: $35.068 (TNA 42%)
Banco Comafi: $30.411 (TNA 37%)
Banco de Corrientes: $31.233 (TNA 38%)
Banco de Formosa: $24.658 (TNA 30%)
Banco Córdoba: $35.616 (TNA 43%)
Banco del Chubut: $31.233 (TNA 38%)
Banco del Sol: $31.233 (TNA 38%)
Banco Dino: $31.233 (TNA 38%)
Banco Hipotecario: $29.589 (TNA 36%) – $32.055 (TNA 39%)
Banco Julio: $30.411 (TNA 37%)
Banco Mariva: $34.521 (TNA 41,5%)
Banco Masventas: $24.658 (TNA 30%)
Banco Meridian: $35.068 (TNA 42,5%)
Banco Tierra del Fuego: $32.877 (TNA 39%) – $30.411 (TNA 37%)
Banco VOII: $35.616 (TNA 43%)
BiBank: $32.877 (TNA 40%)
Crédito Regional: $35.616 (TNA 43%)
Reba: $35.068 (TNA 42%)