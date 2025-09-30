Plazo fijo: cuál es la tasa de interés que paga más con $1.000.000 a 30 días

Con $1.000.000, compará las tasas de plazo fijo en los bancos y descubrí cuál ofrece mejor rendimiento y tasa de interés.

Los bancos con tasas más altas superan los $35.000 de interés mensual sobre $1.000.000.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), bajo la presidencia de Santiago Bausili, publicó los porcentajes de rendimiento que ofrecen los bancos para los plazos fijos a 30 días en pesos.

Esta información permite a los ahorristas comparar opciones y conocer cuál es el rendimiento real que obtendrían al inmovilizar $1.000.000 en un plazo fijo. Con tasas que varían entre el 29,5% y el 43% según la entidad y el canal utilizado, la diferencia en la ganancia mensual puede ser considerable.

Plazo fijo: cuánto rinde $1.000.000 a 30 días en Banco Nación En el Banco Nación, un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días en sucursal genera un rendimiento de $24.246,58, correspondiente a una tasa de interés nominal anual (TNA) del 29,5%.

image El Banco Nación ofrece hasta $29.589 de ganancia por plazo fijo electrónico a 30 días. Por otra parte, si el depósito se realiza de manera electrónica, el plazo fijo de $1.000.000 rinde $29.589,04, con una TNA del 36%, aprovechando la mayor tasa que el banco ofrece para quienes utilizan el canal digital.