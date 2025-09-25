Revive el plazo fijo: cuánto se gana al invertir $2.000.000 a 30 días

El plazo fijo en pesos recuperó protagonismo en el mercado financiero luego de que los bancos aplicaran cambios en sus tasas. La medida se da en un marco en el que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) busca ordenar la política monetaria y contener la inflación.
En este contexto, los ahorristas se preguntan cuál es la mejor opción para resguardar sus pesos e incrementar sus ahorros a corto plazo. La inversión de $2.000.000 a 30 días se convirtió en una referencia clave para medir la rentabilidad que hoy ofrecen los distintos bancos.
Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $2.000.000 a 30 días
De acuerdo con el simulador del Banco Nación, la ganancia depende del canal en el que se constituya la inversión. En una sucursal, un depósito de $2.000.000 a 30 días genera $56.712,33 de intereses, con un capital final de $2.056.712,33, equivalente a una TNA del 34,50% y una TEA del 40,52%.
Si la operación se realiza de manera electrónica, el rendimiento es mayor: los intereses alcanzan $70.684,93, elevando el capital total a $2.070.684,93, con una TNA del 43% y una TEA del 52,59%.
Plazo fijo: cuánto genera $2.000.000 en otros bancos
La comparación entre entidades muestra diferencias notables en los intereses generados. Estos son los resultados de invertir $2.000.000 a 30 días en distintos bancos, con las ganancias expresadas en pesos y su correspondiente porcentaje:
-
Banco Santander Argentina S.A. – 35%: $57.534
-
Banco Galicia – 35,25%: $57.945
-
Banco Provincia de Buenos Aires – 35%: $57.534
-
Banco BBVA Argentina S.A. – 40%: $65.753
-
Banco Macro S.A. – 41,5%: $68.191
-
Banco Credicoop – 39%: $64.019
-
ICBC (Argentina) – 43%: $70.342
-
Banco Ciudad de Buenos Aires – 35%: $57.534
-
Banco Bica S.A. – 45%: $73.973
-
Banco CMF S.A. – 44%: $72.158
-
Banco Comafi – 43%: $70.342
-
Banco de Corrientes S.A. – 44%: $72.158
-
Banco de Formosa S.A. – 30%: $49.315
-
Banco de Córdoba S.A. – 46%: $75.788
-
Banco del Chubut S.A. – 43%: $70.342
-
Banco del Sol S.A. – 45%: $73.973
-
Banco Dino S.A. – 38%: $62.260
-
Banco Hipotecario S.A. – 46%: $75.788
-
Banco Julio S.A. – 39%: $64.019
-
Banco Mariva S.A. – 40%: $65.753
-
Banco Masventas S.A. – 30%: $49.315
-
Banco Meridian S.A. – 46,5%: $76.644
-
Banco Provincia de Tierra del Fuego – 45%: $73.973
-
Banco VoII S.A. – 46,5%: $76.644
-
Bibank S.A. – 40%: $65.753
-
Crédito Regional Cía. Financiera S.A.U. – 46,5%: $76.644
-
Reba Cía. Financiera S.A. – 44%: $72.158