Revive el plazo fijo: cuánto se gana al invertir $2.000.000 a 30 días

Los plazos fijos en pesos vuelven a ganar atractivo tras la baja de tasas en los bancos. Mirá cuánto rinde una inversión de $2.000.000 a 30 días.

El plazo fijo en pesos recuperó protagonismo en el mercado financiero luego de que los bancos aplicaran cambios en sus tasas. La medida se da en un marco en el que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) busca ordenar la política monetaria y contener la inflación.

En este contexto, los ahorristas se preguntan cuál es la mejor opción para resguardar sus pesos e incrementar sus ahorros a corto plazo. La inversión de $2.000.000 a 30 días se convirtió en una referencia clave para medir la rentabilidad que hoy ofrecen los distintos bancos.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $2.000.000 a 30 días De acuerdo con el simulador del Banco Nación, la ganancia depende del canal en el que se constituya la inversión. En una sucursal, un depósito de $2.000.000 a 30 días genera $56.712,33 de intereses, con un capital final de $2.056.712,33, equivalente a una TNA del 34,50% y una TEA del 40,52%.

Si la operación se realiza de manera electrónica, el rendimiento es mayor: los intereses alcanzan $70.684,93, elevando el capital total a $2.070.684,93, con una TNA del 43% y una TEA del 52,59%.

image El Banco Nación ofrece distintas tasas según si el plazo fijo se hace en sucursal o de manera online.