Plazo fijo: cuánto ganás con $1.000.000 y qué bancos tienen un 50% de rendimiento

El plazo fijo en pesos volvió a ganar protagonismo entre los ahorristas tras la última suba de tasas aplicada por los bancos. En este contexto, el Banco Nación y otras entidades financieras ajustaron sus rendimientos, lo que obliga a revisar cuánto se puede obtener con una inversión de $1.000.000 en 30 días.
La decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de modificar las tasas impactó en todo el sistema. Mientras algunos bancos ofrecen menos del 40%, otros llegan al 50%, generando una diferencia importante en las ganancias mensuales que reciben los clientes.
Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $1.000.000 a 30 días
El Banco Nación actualizó sus tasas en pesos y hoy ofrece rendimientos distintos según el canal de constitución del plazo fijo. En una sucursal, invertir $1.000.000 a 30 días genera $28.356,16 de intereses, alcanzando un total de $1.028.356,16 al vencimiento, con una TNA del 34,50% y una TEA del 40,52%.
image
El Banco Nación ofrece más rendimiento al constituir el plazo fijo de manera electrónica.
En tanto, de forma electrónica, los intereses ascienden a $35.342,47, llevando el monto final a $1.035.342,47. En este caso, la TNA es del 43% y la TEA del 52,59%, una diferencia significativa frente a la operatoria en ventanilla.
Cuánto rinde $1.000.000 en otros bancos
Así quedan los cálculos aproximados de intereses y montos finales en 30 días para un plazo fijo en pesos de $1.000.000 según las tasas de cada banco:
Banco Santander Argentina (38%): gana $31.666 → total $1.031.666
Banco Galicia (37%): gana $30.833 → total $1.030.833
Banco Provincia de Buenos Aires (37%): gana $30.833 → total $1.030.833
Banco BBVA (38%): gana $31.666 → total $1.031.666
Banco Macro (40,5%): gana $33.750 → total $1.033.750
Banco Credicoop (39%): gana $32.500 → total $1.032.500
ICBC Argentina (42,3%): gana $35.250 → total $1.035.250
Banco Ciudad de Buenos Aires (35%): gana $29.166 → total $1.029.166
Banco Bica (45%): gana $37.500 → total $1.037.500
Banco CMF (44%): gana $36.666 → total $1.036.666
Banco Comafi (41%): gana $34.166 → total $1.034.166
Banco de Corrientes (44%): gana $36.666 → total $1.036.666
Banco de Formosa (40%): gana $33.333 → total $1.033.333
Banco de Córdoba (46%): gana $38.333 → total $1.038.333
Banco del Chubut (45%): gana $37.500 → total $1.037.500
Banco del Sol (50%): gana $41.666 → total $1.041.666
Banco Dino (42%): gana $35.000 → total $1.035.000
Banco Hipotecario (40,5% / 43,5%): gana entre $33.750 y $36.250 → total entre $1.033.750 y $1.036.250
Banco Julio (42%): gana $35.000 → total $1.035.000
Banco Mariva (44%): gana $36.666 → total $1.036.666
Banco Masventas (30%): gana $25.000 → total $1.025.000
Banco Meridian (48%): gana $40.000 → total $1.040.000
Banco Provincia de Tierra del Fuego (43% / 45%): gana entre $35.833 y $37.500 → total entre $1.035.833 y $1.037.500
Banco VoII (50%): gana $41.666 → total $1.041.666
Bibank (40%): gana $33.333 → total $1.033.333
Crédito Regional Cía. Financiera (48%): gana $40.000 → total $1.040.000
Reba Cía. Financiera (45%): gana $37.500 → total $1.037.500
Qué bancos ofrecen el mayor rendimiento
La comparación muestra que el rango de ganancias mensuales es muy amplio. Mientras bancos como el Masventas apenas superan los $25.000, entidades como el Banco del Sol y el Banco VoII permiten obtener hasta $41.666 en un mes. Para quienes buscan maximizar su rendimiento, elegir el banco adecuado puede significar una diferencia de más de $15.000 por cada millón invertido.