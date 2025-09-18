Plazo fijo: cuánto ganás con $1.000.000 y qué bancos tienen un 50% de rendimiento

Conocé cuánto ganás al invertir $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días en pesos, según las tasas actuales del Banco Nación y otros bancos del país.

La diferencia de tasas entre bancos puede superar los $15.000 por millón invertido.

El plazo fijo en pesos volvió a ganar protagonismo entre los ahorristas tras la última suba de tasas aplicada por los bancos. En este contexto, el Banco Nación y otras entidades financieras ajustaron sus rendimientos, lo que obliga a revisar cuánto se puede obtener con una inversión de $1.000.000 en 30 días.

La decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de modificar las tasas impactó en todo el sistema. Mientras algunos bancos ofrecen menos del 40%, otros llegan al 50%, generando una diferencia importante en las ganancias mensuales que reciben los clientes.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $1.000.000 a 30 días El Banco Nación actualizó sus tasas en pesos y hoy ofrece rendimientos distintos según el canal de constitución del plazo fijo. En una sucursal, invertir $1.000.000 a 30 días genera $28.356,16 de intereses, alcanzando un total de $1.028.356,16 al vencimiento, con una TNA del 34,50% y una TEA del 40,52%.

image El Banco Nación ofrece más rendimiento al constituir el plazo fijo de manera electrónica. En tanto, de forma electrónica, los intereses ascienden a $35.342,47, llevando el monto final a $1.035.342,47. En este caso, la TNA es del 43% y la TEA del 52,59%, una diferencia significativa frente a la operatoria en ventanilla.

Cuánto rinde $1.000.000 en otros bancos Así quedan los cálculos aproximados de intereses y montos finales en 30 días para un plazo fijo en pesos de $1.000.000 según las tasas de cada banco: